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İsrailli askerlerler kabul etti: Gazze'de sebepsiz yere ev yakıyoruz... IDF'den ayrılanların sayısı hızla artıyor

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#İsrail#Gazze#Bombalama
İsrailli askerlerler kabul etti: Gazzede sebepsiz yere ev yakıyoruz... IDFden ayrılanların sayısı hızla artıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:28

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ederken bu katliamlara tanık olup ordudan ayrılmak isteyen İsrailli sayısı hızla artıyor. Orduya geri dönmek istemeyen İsrailli askerler Gazze'de komutanların sebepsiz yere ev yaktıklarını itiraf ederken, karşılaşılan sivillere soru sormak yerine ateş ettiklerini söylüyorlar. Gazze'de bombalanan evlerin askeri amaçlarla bombalanmadığını, İsrail Ordusu'nun bombalanan ev için günlük kota koyduğunu söylüyor.

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İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını devam ettiriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail Ordusu'nun işgali ve bombardımanı sonucu şu ana kadar 40 bin kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yarısını kadın ve çocuklar oluşturuyor. 

Gazze'de devam eden insanlık dışı katliamlar İsrail Ordusu içerisinde de rahatsızlık yaratmaya başladı. Gazze'de görev yapıp burada İsrail ordusunun yarattığı vahşet yüzünden Gazze'ye geri dönmek istemeyen askerlerin sayısı giderek artıyor. ABD'li medya kuruluşu CNN'in haberine göre İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden (IDF) ayrılan ve Gazze'ye geri dönmeyi reddeden askerlerin sayısı 40'a ulaşmış durumda. 

'İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV BOMBALAMAK İÇİN KOTA KOYUYOR'

Bu askerlerden biri de Michael Ofer Ziv. Ziv bir odadan Gazze'de evlerin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmasına onay veren operatörlerden sadece biri. Küçük bir odada ekran karşısında bombalanan evleri izlediğini söyleyen Zviv kendilerine ordu tarafından günlük kota verildiğini, o kota kadar ev bombalamaları gerektiğini, bazen kotanın da fazlasının kendilerinden istendiğini sözlerine ekliyor. Ziv'in sözleri İsrail Ordusu'nun hedefleri rastgele seçtiğini, hedef seçerken hiçbir hassasiyet göstermediğini ve uluslararası hukuka uymadığını doğruluyor. 

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İsrailli askerlerler kabul etti: Gazzede sebepsiz yere ev yakıyoruz... IDFden ayrılanların sayısı hızla artıyor

Gazze'de neredeyse sağlam bina kalmamış durumda. 

Ziv önce Hava Kuvvetleri tarafından bombalanan evlerin sessiz görüntülerini ekrandan izledikten sonra cep telefonundan evi bombalanan ve yakınlarını kaybeden Filistinlilerin çığlıklarını izlediğini belirtiyor. Ziv "Bu gerçek hayatta oluyor ve yaptığım şeyin insanların üzerinde gerçek bir etkisi oluyor. Bir noktada beyniniz artık bu iki şeyi birbirinden ayıramıyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki sivillerden orantısız bir şekilde intikam almaya çalıştığını söyleyen Ziv 7 Ekim'den bu yana görev aldığı orduya dönmeye vicdanı el vermediğini ifade ediyor. 

ASKERLER SİVİLLERE ÖNCE ATEŞ EDİP SONRA SORU SORUYOR 

Ziv ayrıca İsrail Ordusu'nun sivilleri ayırt etmediğini, genellikle herkese ateş ettiklerini de itiraf ediyor. Ziv "Bize bir şeye ateş etmemize izin verilmediğinin söylendiği zamanları elimle sayabilirim... Genel kanı, önce ateş edip sonra soru sormaktı" diye ekliyor. 

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Bir diğer asker de İsrail Ordusu'nda sağlıkçı olarak görev alan Yuval Green de Gazze'ye geri dönmeyi reddediyor. Green "Gazze halkının tamamını öldürme fikri birdenbire neredeyse normal hale geldi. Komutanlarımızın bu sefer merhametli olmayacağımızı söylediklerini duyunca çok kötü bir yere gittiğimizi hissettim" diyor. 

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ SEBEPSİZ YERE YILIKIYOR 

Çoğu zaman askeri amaçların dışında sebepsiz yere Filistinlilerin evlerinin yıkıldığını ve bunun sebebinin sadece komutanlarının canlarının Filistin evlerini yıkmak istemesi olduğunu söylüyor. 
Green "Filistinlilerin hayatları umurlarında değil. Gazze'ye o kadar çok zarar verdik ki, bunu herhangi bir makul insan hayal bile edemez. İnsanların orada yaşamaya nasıl geri dönebileceklerini hayal bile edemiyorum" diye sözlerine devam ediyor. Green ordudan ayrılma kararını komutanının keyfi olarak kendisine Güney Gazze'deki Han Yunus kentinde bir evi yakma emri vermesiyle aldığını söylüyor. 

UZUN YILLAR HAPİSTE KALABİLİRLER 

Green ve Ziv gibi askerler orduya geri dönmemeye kararlılar. Ancak bu askerler uzun yıllar hapishanede kalabilir. İsrailli insan hakları avukatı Michael Sfard, orduda firar etme ve emre itaatsizliğin cezasının 3 yıla kadar hapis olduğunu ancak şu an çok daha uzun cezalar verilebileceğini ifade ediyor. Ziv ise Gazze'deki katliamlara katılmaktansa hapse girmeyi tercih edeceğini açıkça ifade ediyor. 

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#İsrail#Gazze#Bombalama

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