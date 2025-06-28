İsrailli askerler katliamı itiraf etti: Gazze’de yardım arayan ölüm buluyor

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Gazze Şeridi’ne yönelik 20 ayı aşkın süredir devam ettirdiği işgal boyunca açlığı bir silah gibi kullanan İsrail’in yardım noktalarındaki sivil Filistinlileri nasıl hedef aldığı bir kez daha ortaya çıktı. İsrailli muhalif Haaretz gazetesine konuşan İsrailli subaylar, Gazze’deki yardım dağıtım noktalarının yakınındaki silahsız kalabalığa, “tehdit olmadığında bile ateş açmalarının emredildiğini” söyledi. Bölgede Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı’na göre, 27 Mayıs’tan bu yana ABD ve İsrail güdümündeki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin yakınında 549 kişi öldürüldü, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

‘ÖLÜM SAHASI GİBİYDİ’

İsrail askerlerinin ifadelerine göre dağıtım merkezleri açılmadan önce ve kapandıktan sonra gelen Filistinlilere ateş açılıyor. İsrailli bir asker yaşananları betimlerken, “Ölüm sahası gibiydi. Benim olduğum yerde günde 1 ila 5 kişi öldürülüyordu. Saldırı altındaymış gibi ateş açıyorduk. Makineli tüfeklerle, bomba ve havanlarla vuruyorduk. Atışlar durduğunda ise Filistinliler merkezin açıldığını ve gelebileceklerini anlıyorlardı. Onlarla ateş ederek anlaşıyorduk” ifadelerini kullandı. Askerlerin açıklamalarına göre merkezlerde faaliyet gösteren askerlerin müdahale için gerekli araç ve ekipmanları yok, bu nedenle kalabalığı dağıtmak ve uyarmak için insanların üzerine ateş ediliyor.

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KAÇANLAR BİLE VURULDU

Haberde bir başka İsrailli askerin şahitliğine de yer verilirken, sırf kalabalığı merkeze yaklaştırmamak için her türlü silahla ateş edildiği, insanları bu şekilde kontrol etmeye çalışmanın ölümlere yol açtığı aktarıldı. Hatta komutanların keyfi kararlar vererek bölgeden uzaklaşmaya çalışan Filistinlilere dahi ateş ettirdiği dile getirildi.

YİNE O KOMUTAN

Yardım alanlarının çevresinde sivillere ateş açılmasıyla ilgili askerlerin ifadelerinde ismi en çok geçen rütbeli subay ise İsrail ordusunun 252. Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach. Haaretz gazetesi, daha önce Vach’ın Netzarim Koridoru’nu nasıl bir ölüm güzergâhına dönüştürdüğünü ve Gazze’deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin izinsiz olarak yıkılması emrini verdiğinden şüphelenildiğini bildirmişti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2011-2017 yıllarında inşa edilen hastane, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.