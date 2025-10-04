İsrailli aşırılıkçı, aktivistleri aşağıladı… Bakan değil provokatör

Haberin Devamı

İSRAİLLİ aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 yıldır abluka altında tutulan Gazze Şeridi’ne insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’nda saldırıya uğrayarak alıkonulan aktivistlerin “terör mahkûmu” şartlarında kalacağını söyledi. İsrailli Kanal 14 TV kanalı kameralarıyla aktivistlerin bir arada tutulduğu Aşdod Limanı’na giden Ben-Gvir, aktivistlere İbranice hakaretler yağdırarak, “Şunlara bak, katillerin destekçileri. Gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze’ye yardım etmeye değil, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler” ifadelerini kullandı. Aktivistler, İsrailli bakanın sözlerini sık sık “Free Palestine (Özgür Filistin)” sloganlarıyla kesti. Kanalın propaganda videosunda bu kısımların kesilmeye çalışıldığı görüldü. Aşırı sağcı bakan yayınladığı başka bir videoda da aktivistlerin caydırıcı olması için hemen salıverilmemesi çağrısında da bulundu.

‘TERÖR SUÇLAMASI KOMEDİ’

Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, aktivistlerini terörizmle suçlayan Ben-Gvir’e yanıt verdi. “İnsanları katleden bir terör devletinin sivil ve barışçıl bir yardım misyonunu terörizmle suçlaması komedidir. Derhal aktivist arkadaşlarımızı serbest bırakın” diyen Durmaz, “Arkadaşlarımıza psikolojik ya da fiziksel herhangi bir zarar gelirse çok daha büyük bir şekilde oraya gideceğiz” ifadesini kullandı.

15 SAAT SORGULANDILAR

Aktivistlerin sorgularının ardından Negev Çölü’ndeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledildiği açıklandı. Sumud Türkiye Basın Ofisi’nden yapılan duyuruda önceki gün saat 14.00’te başlayan sorgulamaların 15 saat aralıksız sürdüğü belirtilirken, aktivistlerden bazılarının açlık grevine başladığı ifade edildi. Hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmediğinin de altı çizildi. Bazı kişilerin “Acil çıkış talebi” imzaladığı ve bu formu imzalayanların sınır dışı edilme sürecinin hızlanabileceği ancak imzalamayanların İsrail yasalarına göre 72 saat boyunca alıkonulabildiği ifade edildi. 40’tan fazla geminin katıldığı filodaki 497 kişi İsrail’e götürülürken aralarında bulunan 4 İtalyan vekil ülkelerine iade edildi.

Soykırımcı Itamar Ben Gvir gözaltına alınan Sumud aktivistlerine hakaret yağdırdı.

Aktivistler İsrailli bakana ‘Özgür Filistin’ sloganıyla karşılık verdi.

KİMDİR BU BEN-GVİR

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun yeniden başbakan olmasında kilit rol oynayan Ben-Gvir, 1976’da Iraklı Yahudi bir anne ve babanın çocuğu olarak Batı Kudüs’te doğdu. 16 yaşında, ABD tarafından terör örgütü sayılan aşırı milliyetçi bir hareket olan Kach’a katıldı. Bu hareketin amacı Arapları İsrail’den kovmak ve İsrail’e teokrasiyi getirmekti. 18 yaşındayken sergilediği aşırılıklar sebebiyle askerliğe alınmadı. 1994’te Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’deki İbrahim Camisi’nde 29 Filistinliyi vurarak öldüren İsrailli terörist Baruch Goldstein’ın hayranı olarak bilinen Ben-Gvir, 2021’de Kach’ın devamı olarak görülen Yahudi Gücü Partisi’nin lideri olarak parlamentoya girdi. Ben Gvir, Gazze’deki soykırımın en büyük destekçilerinden ve sık sık Mescid-i Aksa’ya düzenlediği yasadışı baskınlarla da gündeme geliyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN SUMUD AÇIKLAMASI: TÜRK AKTİVİSTLER BUGÜN DÖNEBİLİR

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Sumud Filosu’ndan alıkoyduğu Türk vatandaşlarının bugün Türkiye’ye getirilebileceğini söyledi. Bazı kişilerin çifte vatandaş olmasından dolayı kesin rakam veremediklerini ancak 50’ye yakın Türk vatandaşının İsrail tarafından alıkoyulduğunu belirten Keçeli, “Filoda yer alan vatandaşlarımız 2 Ekim’de karaya çıkartıldılar. Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail’in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler. Bugün (dün) konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Yaklaşık 8 saattir konsolosluk görevlilerimiz orada. Vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. İlk gelen bilgilere göre, vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor” açıklamasını yaptı. “Vatandaşlarımızın İsrail’den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz. Bu planlar arasında vatandaşlarımızın yarın (bugün) öğleden sonra özel bir uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi de var” diyen Dışişleri Sözcüsü, üçüncü ülke vatandaşlarının İsrail’den ayrılması için de yardıma hazır olduklarını kaydetti.

SON GEMİ DE SALDIRIYA UĞRADI

İSRAİL ordusu, Küresel Sumud Filosu’nda bulunan son tekneyi de yasa dışı olarak ele geçirdi. Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü. Bu sırada aktivistler telefonlarını suya atarak kişisel bilgilerinin İsrailli makamların eline geçmesine izin vermedi. İsrail medyası tarafından askerlerin aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı. Sumud’un ikinci dalgası olan Özgürlük Filosu’nu oluşturan gemiler Gazze rotasında ilerliyor. 11 gemiden oluşan filonun amiral gemisi, mayıs ayında Malta açıklarında İsrail’in hedef aldığı “Vicdan”. İsrail’in saldırısı sonrası kullanılamaz hale gelen gemi, tamir sürecinden sonra 90 gönüllü ile Gazze’ye gidiyor.