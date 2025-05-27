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İsrailli aşırıcı Ben-Gvir tepki çekti... Bin kişiyle El Aksa’yı bastı

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#İSRAİL#Itamar Ben-Gvir#El Aksa
İsrailli aşırıcı Ben-Gvir tepki çekti... Bin kişiyle El Aksa’yı bastı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 07:00

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün yanındaki bir grup siyasi ve aşırılıkçı Yahudi grubuyla, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin kutlandığı gün ve aşırı sağcı fanatik İsraillilerin provokatif “Bayrak Yürüyüşü” dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdi.

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Ben-Gvir’e eşinin yanı sıra Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve bazı milletvekillerinin de eşlik ettiği belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Ben Gvir, 1000’den fazla fanatik Yahudi, Aksa’nın avlusunda Yahudi ritüelleri gerçekleştirdi.

TÜRKİYE VE ÜRDÜN’DEN KINAMA

Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi’nin, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtti. Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Harem-üş Şerif’in idaresinden sorumlu olan Ürdün, Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin baskınını kınadı. Ankara da olaya sert tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı  İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili “..Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecek.” açıklamasında bulundu.

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İsrailli aşırıcı Ben-Gvir tepki çekti... Bin kişiyle El Aksa’yı bastı
İsrailli aşırıcılar Kudüs’te Filistinlilerin yaşadığı mahallelerde boy gösterisi yaptı.

‘ARAPLARA ÖLÜM’

Bir grup aşırılıkçı Yahudi de dün Doğu Kudüs’ün sembolik mekânı Eski Şehir’in Filistinli Müslümanların yoğun olarak bulunduğu Şam Kapısı’ndan geçerek yürüyüş yaparken ırkçı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Filistinli dükkân sahiplerini ve yoldan geçen Filistinlileri taciz ettiği görülen grubun, “Araplara ölüm” ve aşırılıkçı Yahudiler arasında yaygın olan Arap karşıtı, “Köyünüz yansın” şarkısını söylediği görüldü.

 

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#İSRAİL#Itamar Ben-Gvir#El Aksa

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