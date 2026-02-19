İsrailli aşırıcı bakan Filistinlilere tehcir istedi

Haberin Devamı

Uzun vadede “başka bir çözüm olmadığını” öne süren Smotrich, bir Filistin devleti kurulmasına yönelik çağrılara atıfla “Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizden birini önünüze koyuyoruz: Terörist bir Arap devleti fikrini ortadan kaldırmak, lanetli Oslo Anlaşmaları’nı iptal etmek ve egemenlik uygulamasını ilerletmek; ayrıca Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da göçü teşvik etmek” ifadelerini kullandı.

KENDİSİ DE YERLEŞİMCİ

Yahudi bir yerleşimci olarak büyüyen Smotrich, daha önce de Gazze v Batı Şeria’da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, yeni Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını ve bu bölgelerin ilhak edilmesini savunan açıklamalar yapmıştı. Tel Aviv yönetimi, aralarında Smotrich’in de bulunduğu bakanların teklifinin ardından Batı Şeria’da 1967’den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı almıştı.