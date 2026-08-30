×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli albaydan soğuk itiraf

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Katliam#Konvoy
İsrailli albaydan soğuk itiraf
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00

İsrail’in 1 Nisan 2024’te Gazze’de insani yardım faaliyetleri yürüten Dünya Merkez Mutfağı’na ait bir konvoya düzenlediği ve 7 yardım çalışanının öldüğü saldırının emrini veren eski İsrailli Albay Nochi Mendel, “yaptıklarından pişman olmadığını” itiraf etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ekim 2025’te kaydedilen ancak önceki gün Avustralya merkezli ABC News tarafından yayımlanan röportajda Mendel, “Komutan bendim ve saldırı emrini ben verdim. Sorumluluktan kaçmadım. Emri ben verdim, başkasını aramayın. Yaptıklarımdan pişman değilim” dedi. Mendel, kuruluşun Hamas’la bağlantıları bulunduğunu ve tarafsız olmadığını öne sürerek, “Elbette onları öldürme niyetimiz yoktu. Hamas’la bağlantıları planımızdan sapmamıza neden oldu” ifadelerini kullandı. Mendel’in röportajının ardından Dünya Merkez Mutfağı’ndan yapılan açıklamada ise “Bu iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atan kişinin hiçbir güvenilirliği yok” ifadesi kullanıldı. İsrail ordusu 19 Ağustos’ta söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma açılmayacağını ve olaya karışanlar hakkında bir işlem yapılmayacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Katliam#Konvoy

BAKMADAN GEÇME!