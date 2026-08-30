İsrailli albaydan soğuk itiraf

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Ekim 2025’te kaydedilen ancak önceki gün Avustralya merkezli ABC News tarafından yayımlanan röportajda Mendel, “Komutan bendim ve saldırı emrini ben verdim. Sorumluluktan kaçmadım. Emri ben verdim, başkasını aramayın. Yaptıklarımdan pişman değilim” dedi. Mendel, kuruluşun Hamas’la bağlantıları bulunduğunu ve tarafsız olmadığını öne sürerek, “Elbette onları öldürme niyetimiz yoktu. Hamas’la bağlantıları planımızdan sapmamıza neden oldu” ifadelerini kullandı. Mendel’in röportajının ardından Dünya Merkez Mutfağı’ndan yapılan açıklamada ise “Bu iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atan kişinin hiçbir güvenilirliği yok” ifadesi kullanıldı. İsrail ordusu 19 Ağustos’ta söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma açılmayacağını ve olaya karışanlar hakkında bir işlem yapılmayacağını duyurmuştu.