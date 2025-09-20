İsrailli aktivistler: Bitsin bu soykırım

Haberin Devamı

Gazze Şeridi sınırına yürüyen bir grup eylemci, “Gazze’de Holokost’u durdurun. Özgür Filistin” diye pankart taşıdı.Ancak İsrail ordusunun vahşeti dur durak bilmiyor. Ordu insansız hava araçları, savaş uçakları ve hatta uzaktan kumandalı robotlar kullanarak aralıksız saldırıyor. Ordu sözcüsü Nadav Şoşani, piyade, tank ve topçu birliklerinin hava kuvvetlerinin desteğiyle Hamas’a baskı yapmak amacıyla Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini kaydetti. Filistin Merkez İstatistik Bürosu ise saldırılara rağmen Gazze’nin 2.1 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 35’ine denk gelen yaklaşık 740 bin kişinin hâlâ bölgenin kuzeyinde olduğunu öne sürdü.

6 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Gazze ve Ürdün sınırında işgal ordusu önceki gün ağır kayıplar yaşadı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki Cineyne bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu dört İsrail askeri öldü. Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü yakınlarında tabancayla silah açılması sonucu 2 İsrail askeri daha öldürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırı nedeniyle Ürdün’den Gazze’ye yardım geçişinin durdurulmasını emretti.