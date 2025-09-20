×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli aktivistler: Bitsin bu soykırım

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
İsrailli aktivistler: Bitsin bu soykırım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

İŞGALCİ İsrail ordusunun günler süren hava bombardımanlarının ardından başlattığı kara harekâtının dördüncü günü geride kalırken, Gazze’deki can pazarı İsrailli solcu aktivistleri isyan ettirdi.

Haberin Devamı

Gazze Şeridi sınırına yürüyen bir grup eylemci, “Gazze’de Holokost’u durdurun. Özgür Filistin” diye pankart taşıdı.Ancak İsrail ordusunun vahşeti dur durak bilmiyor. Ordu insansız hava araçları, savaş uçakları ve hatta uzaktan kumandalı robotlar kullanarak aralıksız saldırıyor. Ordu sözcüsü Nadav Şoşani, piyade, tank ve topçu birliklerinin hava kuvvetlerinin desteğiyle Hamas’a baskı yapmak amacıyla Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini kaydetti. Filistin Merkez İstatistik Bürosu ise saldırılara rağmen Gazze’nin 2.1 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 35’ine denk gelen yaklaşık 740 bin kişinin hâlâ bölgenin kuzeyinde olduğunu öne sürdü.

6 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Gazze ve Ürdün sınırında işgal ordusu önceki gün ağır kayıplar yaşadı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki Cineyne bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu dört İsrail askeri öldü. Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü yakınlarında tabancayla silah açılması sonucu 2 İsrail askeri daha öldürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırı nedeniyle Ürdün’den Gazze’ye yardım geçişinin durdurulmasını emretti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

BAKMADAN GEÇME!