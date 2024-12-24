İsrail’in yeni hedefi Yemen mi! Netanyahu Husileri tehdit etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran’ın diğer vekil güçlerine olduğu gibi Yemen’deki Husi isyancılara da şiddetle saldıracakları” tehdidinde bulundu. İran destekli grubun fırlattığı balistik füze, cumartesi günü Tel Aviv’in güneyindeki bir oyun alanına düşerek 16 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

‘ŞİDDETLİ HAREKAT’ MESAJI

Ülkenin savunma sistemleri tarafından önlenemeyen füze, büyük hasara yol açmıştı. Saldırıyı görüşmek üzere güvenlik kabinesini toplayan Netanyahu, yayınladığı video açıklamada İsrail’in Husilere karşı faaliyet gösteren tek ülke olmadığını vurgulayarak, Amerikan ve İngiliz güçlerinin Yemen ve Kızıldeniz’deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarına işaret etti. “ABD ve diğer ülkeler de Husileri yalnızca dünyanın nakliye rotaları için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor” diyen Netanyahu, “Tıpkı İran’ın şeytani ekseninin diğer terörist kollarına karşı güçlü bir şekilde hareket ettiğimiz gibi, Husilere karşı da güç, kararlılık ve şiddetle hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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MOSSAD: ‘İRAN’A SALDIRALIM’

İsrail medyasına konuşan yetkililer, ordunun odağının Husilere çevrildiğini belirtirken önümüzdeki günlerde isyancı gruba karşı saldırıların artacağını ve şiddetleneceğini söyledi. Öte yandan Kanal 12’nin haberine göre “üst düzey savunma ve istihbarat yetkililerinin neredeyse tamamı, İsrail’in doğrudan İran topraklarına saldırması gerektiğini” düşünüyor. Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’ın Direktörü David Barnea’nın son toplantılarda hükümet yetkililerine “Yılanın başını hedef almalıyız. Sadece Husileri vurarak onları durdurabileceğimiz kesin değil” dediği belirtildi.

5’İNCİ KEZ HÂKİM ÖNÜNE ÇIKTI

Yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendini savunmak için dün beşinci kez Tel Aviv’de mahkemeye çıktı. İsrail lideri, “kendisi ve eşi için olumlu haberler yayınlaması” karşılığında Bezeq telekomünikasyon şirketinin ve Walla haber sitesinin o dönemki sahibi Shaul Elovitch’e rüşvet verdiği iddiasıyla açılan ve ‘4000’ olarak bilinen dava kapsamında hâkim karşısındaydı. İsrail Başbakanı, daha önceki duruşmalarda olduğu gibi iddiaları reddederek suçlamaları “sahte” olarak nitelendirdi.

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ÜÇ AYRI DAVASI VAR

Netanyahu, 2019’da kendisine karşı açılan üç ayrı yolsuzluk davasıyla karşı karşıya: rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarını içeren Dava 1000, Dava 2000 ve Dava 4000. Yargılanma süreci 24 Mayıs 2020’de başlayan Netanyahu, ülke tarihinde sanık olarak kürsüye çıkan ilk İsrailli lider. Yasalara göre, Yüksek Mahkeme tarafından mahkum edilmediği sürece istifa etmesi gerekmiyor.