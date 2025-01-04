İsrail'in yeni hedefi Mısır... Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlama hayali

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İsrail'in, Negev Çölü ve Akabe Körfezi'nin güney ucundan geçerek Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yaklaşık 258 km'lik kanal inşa edeceği iddia edildi.

İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan haberde, şimdilik Ben-Gurion kanalı olarak adlandırılan su yolunun, Mısır'ın Avrupa ile Asya arasındaki Süvey Kanalı'na rakip olacağı ifade edildi.

İsrail'in Kızıldeniz'deki liman kenti Eliat'tan başlaması planlanan kanalın, Ürdün sınırını geçerek Gazze Şeridi'nin etrafından dolaşacağı ve Ölü Deniz üzerinden Akdeniz'e ulaşacağı aktarıldı.

Süveyş Kanalı'ndan 10 metre daha derin olacağı belirtilen kanalın, 110 metre genişliğindeki ve 300 metre uzunluğundaki gemilerin geçişine olanak tanıyacağı vurgulandı.

Kanalın maliyetinin, 95,6 milyar dolar tutacağı tahmin edildi.

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YILLIK YAKLAŞIK 9 MİLYAR DOLAR GELİR GETİRECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ

Kanalın, Çin'in artan ekonomik gücünü ve Kuşak ve Yol Girişimi'ni engelleyeceği tahmin edilirken aynı zamanda ticareti geliştirerek yaklaşık 9 milyar dolar gelir getireceği öngörüldü.

Haberde, çatışmaların devam ettiği bölgede güvenlik kaygıları nedeniyle kanalın inşa edilmesinin henüz çok zor olduğu aktarılırken kanalın bakım masraflarının Süveyş Kanalı'nın bakım masraflarına kıyasla daha düşük olacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in Filistin ile iki devletli bir modeli kabul etmesi halinde, kanalın her iki bölgeden de geçebileceği ve her iki ülkeye de gelir getirebileceği belirtildi.

Adını İsrail'in kurucusu David Ben-Gurion'dan alan kanal, ilk olarak 1960 yılında tasarlandı.

Mısır, 1948 yılından 1950 yılına kadar İsrail gemilerinin Süveyş Kanalı'na girmesini engelleyerek İsrail'in Doğu Afrika ve Asya ile ticaret yapmasını ve Körfez'den petrol ithal etmesini engellemişti.