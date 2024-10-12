İsrail’in yeni hedefi Lübnan’daki BM Barış gücü... 48 saatte iki kez saldırdı

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Saldırılarda dört barış gücü personelinin yaralandığı aktarıldı. Önceki gün gerçekleşen ilk saldırıda, İsrail’e ait bir tankın karargâhtaki bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve hafif yaralandığı bildirildi.

UNIFIL İletişim Sorumlusu Dany Ghafary, yaralanan askerlerin Endonezyalı olduğu bilgisini paylaştı. İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyindeki Lebbune’de de UNIFIL mevsizine ateş açtığı belirtilirken İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının UNIFIL mevzisi içinde yer alan sığınağın girişine kadar yaklaştığının altı çizildi. Dün sabah saatlerinde düzenlenen ikinci saldırıda ise BM kaynaklarına göre barış gücü gözlem noktasına ateş açıldı ve iki personel yaralandı.

BIDEN’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

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ABD Başkanı Joe Biden meydana gelen olaylarla alakalı Beyaz Saray’da gündemi değerlendirirken, “İsrail’in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?” sorusuna, “Kesinlikle, elbette” diye yanıt verdi. Bununla beraber ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant’a, UNIFIL’e bağlı unsurların güvenliğinden emin olmaları çağrısında bulundu. Austin görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, “UNIFIL güçlerinin güvenliğinden emin olmaları konusunda İsrail’i teşvik ettim” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır boyunca ihlalleri önlemek için görevlendirilmiş olan UNIFIL, 1978’den beri görev yapıyor, 50 ülkeden 10 binden fazla sivil ve askeri personeli bulunuyor. BM barış gücünün hedef alınmasına dünyadan da tepki yağdı. Türkiye’den Çin’e, İspanya’dan Kanada’ya kadar birçok ülke İsrail hükümetini uyardı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak “Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır” bilgisini paylaştı.

YİNE BEYRUT’U VURDU: 22 ÖLÜ

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kara harekatında ilerleme sağlayamasa da savaş uçaklarıyla Beyrut’u vurmayı sürdürüyor. Önceki gece Beyrut’un merkezinde en az iki mahalleyi hedef alan saldırıda en az 22 kişi öldürülürken 117 kişi yaralandı.

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Saldırılarda hedefin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın kayınbiraderi Vefik Sefa olduğu aktarıldı. Saldırılarda Sefa’nın kurtulduğu da belirtildi. Öte yandan İsrail, Kafra kasabasında Lübnan ordusuna ait bir merkeze saldırı düzenledi. Saldırıda iki askerin öldüğü, üç askerin de yaralandığı bildirildi.