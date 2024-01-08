İsrail’in vicdani retçileri: Savaş çözüm değil

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Ülkede askerlik hizmetinin hem erkek hem de kadınlar için zorunlu olmasına karşın orduya katılmayı reddeden vicdani retçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez orduya katılmayı reddeden 18 yaşındaki Tal Mitnick, 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

‘FİLİSTİN BAĞI SİLİNEMEZ’

2 Ocak’ta hapishaneye girmeden önce bir açıklama yayımlayan Mitnick, “Filistinlilerle yaşanan siyasi soruna askeri bir çözüm aranamayacağını” söyledi.

“Tıpkı Yahudi halkınınki gibi, Filistin halkını ya da onların bu topraklarla olan bağlarını silemeyiz” diyen Mitnick, “yalnızca yas ve acıyı sürdüren bir hükümetin yönetimi altında orduya katılmayı reddettiğini” belirtti.

18 yaşındaki Sofia Orr da Mitnick’in açıklamasını desteklediğini ve “sorunun değil çözümün bir parçası olmak istediğini” söyleyerek orduya katılmayı reddettiğini ve hapse girmeye hazır olduğunu kaydetti. Ordusu büyük oranda yedek asker gücüne dayanan İsrail’de erkeklerin 32, kadınların ise 24 ay askerlik yapması zorunlu. 7 Ekim’de saldırısının ardından ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 4’üne karşılık gelen 360 bin yedek asker için seferberlik emri çıkarıldı.

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‘HAMAS, ÇİN YAPIMI SİLAH KULLANIYOR’

İsrail, Gazze savaşında Hamas’ın Çin üretimi silah ve ekipman kullandığını öne sürdü. İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisi, İsrail ordusunun şeritte düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği Hamas mühimmatlarının birçoğunun “Çin menşeli silah ve ekipman olduğunu” belirtti. Ele geçirilen Çin menşeli mühimmat arasında saldırı tüfekleri ve otomatik el bombası fırlatıcılarının yanı sıra dinleme cihazları ve taktik askeri radyolar yer alıyor. İsrailli yetkililer “Hamas’ın daha önce sahip olmadığı düzeyde” gelişmiş teknolojili bu silahların Gazze’ye nasıl ulaştığı konusunda soruşturma yürüttüklerini kaydetti.

Uzmanlar, silahların İran gibi üçüncü bir taraf aracılığıyla Pekin’in bilgisi olmadan Hamas’a teslim edilmiş olabileceğini belirtti. Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından Pekin yönetimi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının “meşru müdafaa kapsamının ötesine geçtiği” yönünde açıklama yapmıştı.