İsrail’in vahşeti ölü diri ayırmıyor: Filistinlileri vurup çatıdan attılar

Haberin Devamı

İsrail’in dünyanın gözleri önünde yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da gerçekleştirdiği savaş suçlarına dün bir yenisi daha eklendi. Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Kabatiya kasabasında gerçekleştirdiği operasyon sonrasında, evin çatısında hareketsiz bir şekilde yatan Filistinlilerin aşağıya atıldığını ortaya çıkardı. Ajans tarafından elde edilen video kaydında, bir binanın terasında, henüz hayatını kaybedip kaybetmediği bilinmeyen Filistinlilerin tekmelenerek aşağıya atıldığı görülüyor. Görgü tanıkları Filistinlilerin naaşlarının İsrail’e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı. İsrail ordusu ise olayın uluslararası medyaya yansımasının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma açıldığını belirterek, “İsrail ordusunun değerleri ve askerlerinden beklenenlerle uyuşmayan ciddi bir olay” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Batı Şeria’da Cenin kentine bağlı Kabatiya bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, birçok binayı kullanılamayacak hale getirdi, yolları tahrip etti.

DEAŞ’I ANIMSATTI

İsrail ordusunun bu davranışı terör örgütü DEAŞ’ı hatırlattı. Haziran 2015’te Irak’ın Felluce kentinde DEAŞ teröristleri, insanları bir binanın tepesinden aşağı atmış, söz konusu olayı gösteren video kaydı örgütün propaganda yayınlarında kullanılmıştı. Batı Şeria’daki olayın yankı bulmasının ardından İsrailli askerlerin davranışının; bir ‘devletin’, terör örgütü gibi davranmasına örnek teşkil ettiği değerlendirmesi yapıldı.

ŞOK EDİCİ AMA ŞAŞIRTICI DEĞİL

Filistinli insan hakları grubu Al-Haq’ın direktörü Shawan Jabarin, videonun şok edici ama şaşırtıcı olmadığını belirterek İsrail’in olayı uygun şekilde araştıracağından şüphe duyduğunu söyledi. İnsan hakları grupları, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik bildirilen vakalarda askerlerin nadiren işledikleri suçtan dolayı suçlu bulunduğunu aktarıyor.

Haberin Devamı

Filistin’in İngiltere’deki diplomatik şefi Büyükelçi Hüsam Zomlot, olayın bir başka açıdan çekilen video kaydını X’teki resmi sosyal medya hesabından yayınladı. Zomlot, “İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti dışındaki Kabatiya’da yaralıları bir çatıdan aşağı attı. İşte İsrail kendini böyle savunuyor” ifadesini kullandı.

‘YAPILANLAR İNSANLIK DIŞI’

Filistin Ulusal Girişimi Genel Sekreteri Mustafa Barguti de El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bir çatıdan Filistinlileri aşağı attığı görüntülerin tamamen vahşet ve insanlık dışı bir davranış olduğunu vurguladı. “Batı Şeria’da savaş olmadığı için bunun savaşın bir parçası olduğunu söyleyemezsiniz” diyen Barguti, askerlerin çatıdan attıkları kişilerin o sırada hayatta olup olmadıklarını kontrol etmediklerine inandığını dile getirdi.

Haberin Devamı

ABD NİHAYET KABUL ETTİ: GAZZE’DE ATEŞKES İMKÂNSIZ

WASHINGTON yönetimi, Gazze’de yaklaşık bir senedir devam eden yıkıcı savaşı sonlandırmak için yapılan ateşkes ve rehine takası müzakerelerindeki iyimser tavrından vazgeçti. ABD’li yetkililer, kapalı kapılar ardından artık bir anlaşmanın Başkan Joe Biden dönemi bitene kadar mümkün olmadığını söylüyor. Wall Street Journal’a konuşan Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’dan kaynaklar, “herkesin Kasım 2024’te yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine kadar ‘bekle ve gör’ modunda olduğunu ve bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını” belirtti.

Bilgi Notu: Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 20 Mayıs’ta “tutuklama” talebinde bulunmuştu.