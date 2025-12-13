İsrail'in Türkiye korkusu: F-35 satışını engellemek için harekete geçtiler! Netanayhu'nun ofisindeki gizli toplantı

Haberin Devamı

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için yaptığı gizli temasları okuyucuları ile paylaştı.

Trump’ın yeni başkanlığının yaklaşık son on bir ayı boyunca İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı'nın tek bir kez bile görüş ayrılığı yaşamadığına dikkat çeken gazete bunun nedeninin Netanyahu'nun Trump’ın söylediklerine katıldığı için değil, anlaşmazlıklarını kamuoyuna yansıtmamayı tercih ettiği için böyle olduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı;

"KAMERALAR ÖNÜNDE UYUM İÇİNDELER ANCAK KAMERALAR ARAKASINDA DURUM FARKLI"

"Örneğin Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planı ile ABD Başkanı’nın Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde Mısır, Türkiye ve Katar liderleriyle birlikte imzaladığı “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirisi”, başka koşullar altında İsrail hükümeti tarafından kesinlikle kabul edilmezdi.

Netanyahu, Amerikalı dostunun hiçbir planını resmi olarak açıkça reddetmedi. Dolayısıyla kameralar önünde ABD ve İsrail liderlikleri “uyum içinde” görünürken, kameraların arkasında Netanyahu cephesinin Türkiye'ye Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye yönelik adımlar attığı görülüyor."



ABD başkanı Trump, Eylül ve Kasım aylarında Beyaz Saray’da sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde, bu uçakların Ankara ve Riyad’a satılması ihtimaline olumlu baktığını vurgulamıştı.

Kathimerini'ye göre, Trump’ın bu tutumu, “Ortadoğu’da F-35’e sahip tek ülke olmanın sağladığı niteliksel hava üstünlüğünü korumak isteyen İsrail liderliğinde endişe yaratıyor

F-35 SATIŞINI ENGELLEME GİRİŞİMLERİ ÇOKTAN BAŞLADI: NETANYAHU'NUN GİZLİ GÖRÜŞMESİ

İsrail yönetimi Trump’ı hiçbir zaman açıkça eleştirmedi. Ancak söz konusu satışları engellemeye yönelik girişimler çoktan başladı. İsrailli analist Ben Caspit’in Al-Monitor’de yazdığı iddiaları referans gösteren gazete Netanyahu'nun 1 Aralık akşamı Kudüs’teki ofisinde F-35’lerin üreticisi olan ABD’li Lockheed Martin’in CEO’su Frank S. John ile görüştüğünü yazdı.

Caspit’e göre bu görüşmenin ana gündemi, bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail’in 2017’den bu yana kullandığı beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarını edinmesi hâlinde, İsrail’in Ortadoğu’daki niteliksel askerî üstünlüğünü nasıl koruyacağıydı.

Kudüs kulislerinde, nispeten yatıştırıcı bir dille, İsrail F-35’lerinin diğer ülkelerin uçaklarından farklı olduğu; tedarik zincirleri ve ABD merkezli bilgi ağlarına bağımlı olmadığı savunuluyor. Ancak özünde bu farklar rahatlatıcı bir argüman oluşturmuyor. Aksine, İsrail’in özellikle Türkiye’yi ve daha sınırlı ölçüde Suudi Arabistan’ı rakip olarak gördüğü bir ortamda, bu uçakların sadece Tel Aviv'de olması ülke için kritik öneme sahip.



Riyad, ABD’den 48 adede kadar F-35 satın almakla ilgilenirken, Türkiye’nin de yaklaşık 40 uçak için yeşil ışık almak istediği ifade ediliyor.

Kathimerini'ye göre, Netanyahu cephesinin, özellikle Türkiye’ye satışın önünü kesmek istediği açık.

Caspit de Al Monitor'deki yazısında Netanyahu'nun bu satışı engellemek için Trump’a yakın isimler üzerinde baskı kurduğunu iddia etti ve bu isimleri şöyle sıraladı: Başkan’ın Yahudi kökenli damadı Jared Kushner, özel temsilci Steve Witkoff, ABD’nin BM Daimî Temsilcisi Mike Waltz ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Yahudi bağışçılarından Miriam Adelson.

TRUMP'I KENDİ SAFINA ÇEKMEYE ÇALIŞACAK

İddialara göre, Netanyahu’nun, 29 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago’da yapılması beklenen görüşmede bizzat Trump’ı da kendi safına çekmeye çalışacağı belirtiliyor.

Nitekim Mike Waltz, 8 Aralık’ta İsrail’i ziyaret ederek askerî istihbarat başkanı Tümgeneral Shlomi Binder ile görüştü. Binder bu görüşmede, İran’ın “nükleer tehditlerini” ve Türkiye'ye F-35 satışının doğuracağı riskleri anlattı.