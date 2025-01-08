İsrail’in tehditleri endişelendirdi: İran’da ‘nükleer’ tatbikat

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İsrail’in saldırı tehditleri ortasında Tahran, ülkenin en büyük nükleer tesisi etrafında tatbikat düzenliyor. ‘İktidar’ adı verilen tatbikata, ordunun yanı sıra Devrim Muhafızları da katılıyor. İran Devlet televizyonu “Natanz nükleer tesisinin hava savunma bölgesindeki ortak tatbikatının ilk aşaması hava savunma karargâhı komutanının emriyle başladığını” bildirdi.

HAVADAN TEHDİTLERE KARŞI

İran haber ajansı Tasnim’e göre tatbikat, “özellikle hava tehditleri ve elektronik harp koşullarında” savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ordu ve Devrim Muhafızları’ne bağlı hava savunma birlikleri, ülkenin Natanz şehrinde bulunan en büyük uranyum zenginleştirme merkezi “Şehit Ahmedî Roşen” nükleer tesisi için “kapsamlı bir koruma operasyonu” yürütüyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, tatbikatın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklarken, ordunun ayrıca gelecek iki ay boyunca “hava, kara ve denizlerde büyük bir terörle mücadele operasyonu başlatacağı” duyuruldu.

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İSRAİL FIRSAT KOLLUYOR

Tahran’ın askeri gövde gösterisi niteliğindeki tatbikat ve operasyonları, İsrail’den peş peşe “İran’ı vurma” tehditleri gelmesini takip ediyor. Lübnan’da Hizbullah’ın büyük ölçüde yıkıma uğratılması ve Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Tel Aviv hükümetinin bu zayıflıktan yararlanarak İran’ın nükleer kapasitesine darbe vurabileceği değerlendiriliyor. Amerikan Wall Street Journal’e konuşan yetkililere göre, Suriye’den büyük ölçüde çekilen İran güçlerinin geride bırakmak zorunda kaldığı önemli miktarda askeri teçhizat ve silah İsrail tarafından yok edilmiş durumda.

TRUMP’IN İTİRAZI YOK

Nitekim Amerikan New York Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail’in cesur bir adım atarak İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazır olduğunu ve 20 Ocak’ta işbaşı yapmaya hazırlanan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın da buna itirazı olmadığını iddia ediyor. İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeni ile Tahran’ın zayıf düştüğünü, “diplomatik çabalar çözüm vermezse İran’ın nükleer kapasitesini gerekirse güç kullanarak yok etmek istediğini” söylüyor. Axios haber sitesine konuşan kaynaklar ise İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’ın Kasım ayında Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeden “İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısını destekleyeceği inancıyla” ayrıldığını söyledi.

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BIDEN’A SUNULAN PLAN

Geçen hafta Axios’a konuşan kaynaklar, İran’a doğrudan bir İsrail saldırısını desteklemediği bilinen ABD Başkanı Joe Biden’a, “20 Ocak’tan önce İran’ın nükleer tesislerine olası bir ABD saldırısı için seçenekler” sunulduğunu; ancak Biden’ın “askeri saldırıya yeşil ışık yakmadığını” söylemişti. Donald Trump ise Kasım ayında Time dergisine verdiği mülakatta İran’a tam baskı politikasına döneceği mesajını vererek olası bir çatışma riskiyle ilgili “Her şey olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

‘ZOR BİR OPERASYON OLUR’

NEW York Post’a konuşan İsrailli kaynaklara göre, Tel Aviv İran’ın nükleer tesislerini vurmaya karar vermesi durumunda “zorlu bir operasyona” girişmiş olacak. Trump’ın ilk dönemi sırasında, 2018’de Nükleer Ortak Eylem Planı’ndan çekilmesinden bu yana İran’ın nükleer kapasitesini geliştirdiğine inanılıyor. Kaynaklar, İran’ın nükleer tesislerinin “yeraltında ve birden fazla yerde” bulunmasının hepsini başarılı bir şekilde yok etmeyi çok zorlaştırdığını söylüyor. Olası bir operasyonda İsrail’in Eylül ayında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldüren saldırıda kullandığı “sığınak delici” bombalar gibi büyük askeri yeteneklere ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. Ayrıca yetkililer, İsrail’in böyle bir adım atması durumunda müttefiki ABD’yi nükleer güç sahibi Kuzey Kore, Rusya ve Çin’le karşı karşıya getirebileceğine dikkat çekiyor.