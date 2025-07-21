İsrail'in Suriye'ye saldırıları Trump ve Netanyahu arasında krizi tetikledi: 'Sürekli her şeyi bombalıyor'

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Netanyahu'nun Suriye'ye yönelik askeri müdahaleleri, ABD yönetiminde tartışma yarattı. Beyaz Saray yetkilileri, İsrail'in son dönemdeki agresif politikalarının bölgedeki istikrarı riske attığını belirtti. Bir yetkili, Netanyahu'nun "deli gibi davrandığını" ve "sürekli her şeyi bombaladığını" dile getirerek, Tel Aviv yönetiminin saldırılarıyla Trump'ın yapmaya çalıştıklarını "baltaladığını" kaydetti.

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail, saldırıyı, Dürzileri korumak için gerçekleştirdiğini iddia etti. Öte yandan ABD'li yetkililer, İsrail'in bu hamlesinin bölgedeki dengeleri bozduğunu vurguladı.

TEL AVİV SALDIRILARI DURDURMA SÖZÜ VERİP YERİNE GETİRMEDİ

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Suriye'deki çatışma sürecinde İsrailli yetkililerle diplomatik çözüm arayışına girdiği bildirilmişti. İsrail tarafının Barrack'a saldırıları durdurma konusunda olumlu yanıt vermesine rağmen saldırıların devam etmesi Washington'da hayal kırıklığı yarattı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çarşamba günü Netanyahu'ya doğrudan "dur" çağrısı yapmıştı. İsrail, Arap aşiretlerin de harekete geçmesinin ardından Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmesi karşılığında ateşkesi kabul etmişti.

ABD'li bir diplomat, Suriye'ye yönelik saldırıların Trump'ı hazırlıksız yakaladığını ifade ederek, "Başkan, barış arayışında olduğu ve yeniden inşası için çaba harcadığı bir ülkede bombaların patladığını görmekten memnun değil" ifadesini kullandı.

Barrack, 19 Temmuz'da İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandığını açıklayarak, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz" demişti.

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İSRAİL, ABD'NİN TEPKİSİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

İsrail, 17 Temmuz'da Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ni vurdu. ABD'li yetkililer, kilisenin vurulması nedeniyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, kiliseye saldırı üzerine İsrail liderini arayarak açıklama talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Kilisenin vurulmasından kısa süre sonra basına açıklamalar yapan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de İsrail hükümetini ABD'li Evanjeliklerin seyahat vizesi almasını zorlaştırdığı için eleştirdi.

İddiaya göre İsrailli yetkililer, ABD'nin Suriye saldırılarına karşı tepki göstermesi karşısında şaşkınlığa uğradı.

Axios'un haberine göre, Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Agmon, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Axios'un konuya dair görüş istediği altı farklı ABD'li kaynak, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının Beyaz Saray'da endişe yarattığını doğruladı.

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Beyaz Saray'dan üst düzey bir isim, "Her gün yeni bir kriz çıkıyor. Neler oluyor?" diyerek Netanyahu'nun ABD'de rahatsızlık uyandırdığını belirtti.

İsrail'in vurduğu Kutsal Aile Kilisesi

BARRACK VE WITKOFF NETANYAHU'YU ŞİKAYET ETTİ

Beyaz Saray içinde Netanyahu'ya karşı güven kaybı yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, İsrail liderinin iç siyasi hesaplarla hareket ettiğini öne sürdü. Ayrıca haberde, bazı üst düzey ABD'li yetkililerin Netanyahu hakkında doğrudan Trump'a şikayette bulunduğuna dikkat çekildi. Bu yetkililer arasında Barrack ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğu belirtildi.

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Bir kaynak, Netanyahu'nun siyasi gündeminin kararlarını etkilediği görüşünü paylaşarak, durumu "Bu uzun vadede büyük bir hata olacak" diye yorumladı.

NETANYAHU'YA KARŞI ŞÜPHECİLİK ARTIYOR

Başka bir yetkili ise Trump yönetiminde Netanyahu'ya karşı artan bir şüphecilik olduğunu ve Beyaz Saray'da İsrailli liderin "çok fazla rahatsız edici olduğu hissinin hakim olduğunu" söyleyerek, "Netanyahu bazen uslu durmayan bir çocuk gibi" açıklamasını yaptı.

Axios, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle ABD ve İsrail arasında yükselen tansiyonun Netanyahu ile Trump'ın ilişkilerini sınadığı değerlendirmesinde bulundu. Haberde, iki ismin geçtiğimiz haftalarda peş peşe yaptıkları görüşmelerde uyumlu bir tablo çizdiği ancak Suriye ve Gazze'deki şiddet olaylarının bu iş birliğini zora soktuğu bildirildi.

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TRUMP'IN 'İYİ NİYETİ' TÜKENEBİLİR

Suriye'ye yönelik saldırılar, Netanyahu'nun ABD yönetiminin sabrını zorladığı ilk olay değil. Tel Aviv ve Washington arasında İran ve Gazze politikalarına ilişkin de benzer gerilimler yaşanmıştı. Trump'ın danışmanları, İsrail'de iktidar koalisyonundaki aşırı sağcı unsurların etkisinden endişe duyduklarını açıkladı.

Suriye ve Gazze'deki kiliseye yönelik saldırının yanı sıra, geçtiğimiz hafta sonu Filistin asıllı ABD vatandaşı Saif Musallet'in bir grup İsrailli yerleşimci tarafından öldürülmesi de Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine tepki göstermesine yol açtı.

ABD'li yetkililer, Netanyahu'nun Trump'ın iyi niyetini kötüye kullandığını belirterek, Netanyahu'nun şansının ve Trump'ın iyi niyetinin tükenebileceği konusunda uyardı.