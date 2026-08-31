İsrail’in Suriye planı çöktü! ‘Bölünme illüzyonu bitti’

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Suriye’de SDG’nin Şam yönetimine entegre olarak kendini feshetmesinin ardından İsrail’in “azınlıklar üzerinden Suriye’yi dengeleme” stratejisi ağır bir darbe aldı. İsrail’in Haaretz gazetesinde Zvi Bar’el imzalı çıkan analizde “ABD’nin de desteklediği entegrasyonla birlikte Tel Aviv’in önünde artık iki seçenek bulunuyor: Suriye’de azınlıklar üzerinden nüfuz kurmaya dayalı politikasını sürdürmek ya da yeni gerçekliği kabul ederek Şam yönetimiyle doğrudan bir siyasi ve güvenlik zemini oluşturmaya çalışmak” denildi. Yazıda Tel Aviv’in Suriye’de oyun dışı kalmamak adına bölünme illüzyonunu terk etmesi ve Şam’daki yeni rejimi artık bir düşman değil, uzlaşılabilecek potansiyel bir ortak olarak görmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIKTAN DESTEK VERMİŞTİ

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Esad rejiminin devrilmesinden sonra Binyamin Netanyahu hükümeti, Kürtleri ve Dürzileri Türkiye’nin siyasi ve askeri desteğindeki merkezi bir Suriye yönetiminin güçlenmesini engelleyebilecek stratejik unsurlar olarak değerlendirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Kürtleri İsrail’in “doğal müttefikleri” olarak tanımlamış ve SDG’nin işgali altındaki bölgeleri ‘özerk bölgeler’ şeklinde nitelendirmişti.

‘BİZİ HASIM OLARAK GÖRECEKLER’

Yazıya göre Suriye’deki özerk bir yapı kurmak sadece Kürtlerin bir rüyası değildi İsrail, Suriye’deki Kürt bölgelerini etkisini gösterebileceği potansiyel ileri karakollar ve Türkiye’nin etkisine karşı bir engel olarak görüyordu. Ayrıca analizde SDG’nin en az 12 binlik milis gücünün orduya katılmak için başvurduğu hatırlatırlırken yıllarca Türkiye’yi düşman, ABD ve İsrail’i ise “koruyucu dost” olarak gören bu unsurların; artık Türk askeri eğitmenlerden eğitim alması ve İsrail’i resmen “hasım devlet” olarak tanımlayan bir çizgiye gelebileceği de aktarıldı.

TEK KOZLARI ARTIK DÜRZİLER

SDG üzerinden Kürt kartının büyük ölçüde devreden çıkmasının ardından İsrail’in Suriye politikasında geriye en önemli koz olarak güneydeki Dürzi gruplar kaldı. Süveyda’daki Dürzi milisler, Şam yönetimiyle yaşanan çatışmaların ardından İsrail’le daha yakın ilişkiler kurdu. İsrail de Suriye’nin güneyindeki Dürzi nüfusu, Şam yönetiminin ülkenin tamamında kontrol kurmasını engelleyebilecek bir unsur olarak değerlendirdi. Dürzi lider Hikmet el-Heciri, geçen hafta yaptığı açıklamada Süveyda’daki Dürzilerin kendilerini İsrail’in bir parçası olarak gördüklerini bile söyledi. Yazıda ABD’nin Kürtlerle varılan entegrasyon modelini Suriye’nin güneyindeki sorunlara da uygulamak istemesi halinde İsrail’in Dürzi politikasını sürdürmesi giderek zorlaşabileceği belirtildi.

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ŞAM’DAN TEL AVİV’E NET MESAJ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman arasında Ebu Zuhur hava üssü saldırısı sonrası gerilimi düşürmek amacıyla yapılan kritik zirvenin ardından Şam yönetiminden Tel Aviv’e net bir mesaj geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan diplomatik kaynaklar; İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinde Suriye’nin askeri kapasitesini geliştirme ve başka ülkelerle ittifak kurma hakkına getirilecek hiçbir kısıtlamanın kabul edilmeyeceğini duyurdu. Egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurgulayan Şam yönetimi, olası bir anlaşma için İsrail ordusunun 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini şart koştu.