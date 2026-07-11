İsrail’in ‘suikast’ uyarısı ABD’yi tatmin etmedi

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Haberde suikast planının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Habere göre Washington Tel Aviv’den gelen istihbarata temkinli yaklaştı. İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, istihbaratın “sadece İranlı yetkililer arasında bu konuyla ilgili genel tartışmaya dair ve ek doğrulama yapılmamış tek bir bilgi” olduğunu belirtti. Yetkililer, İsrail’in bu istihbarat bilgilerini, “ABD Başkanı’nın İran’a yönelik politikasını etkilemek ve son dönemde gerilen Netanyahu-Trump ilişkisini ısıtmak amacıyla ilettiğini” savundu.

Trump, çarşamba günü Ankara’da yaptığı bir açıklamada, “Beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu sabah her listede olduğumu gördüm. Şimdiye kadar biraz şanslıydım sanırım ama belki bu çok uzun sürmez” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın ABD’den Türkiye’ye gelirken kullandığı Katar yapımı uçak yerine dönüş yolunda eski Air Force One uçağını tercih etmesinin arkasında da “Gizli Servis’in tavsiyesi” olduğu belirtilmişti.

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