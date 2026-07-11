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İsrail’in ‘suikast’ uyarısı ABD’yi tatmin etmedi

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#İsrail-İran#Trump-Suikast#Netanyahu-Trump
İsrail’in ‘suikast’ uyarısı ABD’yi tatmin etmedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre İsrail, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni suikast planladığını iddia ettiği istihbaratı ABD ile paylaştı.

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Haberde suikast planının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Habere göre  Washington Tel Aviv’den gelen istihbarata temkinli yaklaştı. İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, istihbaratın “sadece İranlı yetkililer arasında bu konuyla ilgili genel tartışmaya dair ve ek doğrulama yapılmamış tek bir bilgi” olduğunu belirtti. Yetkililer, İsrail’in bu istihbarat bilgilerini, “ABD Başkanı’nın İran’a yönelik politikasını etkilemek ve son dönemde gerilen Netanyahu-Trump ilişkisini ısıtmak amacıyla ilettiğini” savundu.

Trump, çarşamba günü Ankara’da yaptığı bir açıklamada, “Beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu sabah her listede olduğumu gördüm. Şimdiye kadar biraz şanslıydım sanırım ama belki bu çok uzun sürmez” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın ABD’den Türkiye’ye gelirken kullandığı Katar yapımı uçak yerine dönüş yolunda eski Air Force One uçağını tercih etmesinin arkasında da “Gizli Servis’in tavsiyesi” olduğu belirtilmişti.

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#İsrail-İran#Trump-Suikast#Netanyahu-Trump

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