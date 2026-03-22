İsrail’in stratejik bölgesi hedefte... ABD Natanz’ı İran Dimona’yı vurdu

ABD yönetiminin İran’daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürülürken İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in dün sabah Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran’da buna karşılık dün akşam İsrail’in stratejik nükleer merkezi olan Dimona Nükleer Santralı’nın da bulunduğu güney bölgesini hedef aldı.

Dimona’da çok sayıda patlama meydana gelirken 50’den fazla kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSU: BİZ VURMADIK

İran’ın nükleer merkezi olarak kabul edilen Tahran’ın yaklaşık 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz Nükleer Santralı, dün sabah hava saldırısıyla bir kez daha sarsıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesise yönelik saldırıya rağmen alınan önleyici tedbirler sayesinde radyoaktif sızıntı olmadığını açıklarken saldırının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı (NPT) ihlal ettiğini kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da (IAEA), Natanz nükleer tesisine saldırı düzenlendiği konusunda bilgilendirildiğini duyururken IAEA Direktörü Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için bölgedeki askeri kısıtlama çağrısını yineledi. İsrail ordusu, saldırıdan sorumlu olmadığını iddia ederken, İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde de Natanz’ı hedef alan hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı öne sürüldü. Haberde, ABD jetlerinin Natanz’ı “sığınak delici” bombalarla vurduğu iddiasına yer verildi. 13.6 ton ağırlığında ve 6.6 metre uzunluğundaki söz konusu bombalar ile bunları taşıyabilen B-2 hayalet bombardıman uçaklarına yalnızca ABD ordusu sahip.

TAHRAN’DA NÜKLEER ARAŞTIRMA TESİSİ VURULDU

Gelişmeler paralelinde İsrail ordusu da dün gece nükleer silahların geliştirilmesinde kullanıldığı iddia edilen Tahran’daki stratejik bir araştırma ve geliştirme tesisini vurduğunu açıkladı. Times of Israel’in haberine göre, Malek Ashtar Üniversitesi’nde bulunan tesis, nükleer çalışmalar nedeniyle uluslararası yaptırımlara tabi.

İRAN MİSİLLEMEDE GECİKMEDİ

ABD-İsrail ortaklığında devam eden saldırılara İran’ın yanıtı gecikmedi. İran ordusu da misilleme olarak İsrail’in stratejik nükleer merkezi olan Dimona Nükleer Santralı’nın bulunduğu Dimona şehri ve çevresini 6 dalga füze saldırısıyla hedef aldı. Bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırı sonucunda kentte üç katlı bir bina yıkıldı. En az 51 kişi yaralandı. Diğer yandan İran devlet medyası Dimona şehrine gerçekleştirilen saldırıların Natanz’a karşılık olduğunu açıkladı. IAEA da saldırının ardından santralda bir hasar oluşmadığını duyurdu.

ARAD’DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Tüm gece İsrail’in güneyini hedef alan saldırılarda Arad şehri de hedef alındı. İsrail basını, İran füzelerinin konutların bulunduğu alanı vurduğunu duyurdu. 6 kişinin öldüğü 100’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi.

ABD’ye göre İran’ın elinde yaklaşık 10 bin kilogram zenginleştirilmiş uranyum var.

İSRAİL FÜZEYİ ENGELLEYEMEDİ

Öte yandan İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin Dimona’ya atılan füzeyi engellemek üzere devreye girdiğini ancak füzenin düşürülemediğini açıkladı. Bu yüzden soruşturma başlatıldığı belirtildi. Dimona, İsrail’in stratejik bölgelerinden biri. İsrail’in nükleer silah programıyla ilişkilendirilen Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi bulunuyor.

TRUMP KAFA KARIŞTIRIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşı dördüncü haftasına girerken ABD Başkanı Trump’tan gelen çelişkili açıklamalar kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabından hedeflere ulaşıldığını belirterek savaşı “kademeli olarak sonlandırmayı” düşündüğünü açıklayan Trump, paylaşımından sadece bir saat sonra Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Diyalog olabilir ancak ateşkes istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz” diye konuştu. Trump’ın birbiriyle uyuşmayan açıklamalarını bilerek yaptığı ve savaşın gidişatına dair belirsizliği sürdürmeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Öte yandan savaşın ekonomik sonuçları nedeniyle kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’ndeki müttefiklerinden ‘savaşı bitir’ baskısına maruz kaldığı belirtiliyor.

İSRAİL İLE ÇIKARLARI FARKLILAŞIYOR

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı. CNN’e göre ABD ile İsrail’in İran savaşına dair hedefleri arasındaki ayrışma giderek artıyor. İsrailli yetkililer, Trump’ın savaşa dair zaman çizelgesinin İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göre çok daha kısa olduğunun farkında. Trump ‘bitirmeye hazır olduğumda İsrail de hazır olacaktır’ demişti.