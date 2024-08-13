İsrail’in son istihbaratı: İran bu hafta saldıracak

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Amerikan Axios haber sitesine konuşan İsrailli kaynaklar, İran’ın birkaç gün içerisinde doğrudan İsrail’e saldırmaya hazırlandığını söyledi. Diğer yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, İran’ın bu hafta İsrail’e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti. Buna göre İran ve Hizbullah’ın ortak saldırısı, 15 Ağustos’ta yeniden başlaması planlanan Gazze’de ateşkes müzakerelerinden önce gerçekleşebilir.

HİZBULLAH BEYRUT’U BOŞALTTI

Kaynaklar, füzeler ve insansız hava araçlarıyla yapılacak saldırının, İsrail’in merkezindeki sivil yerleşim yerleri ve askeri bölgeleri hedef alabileceğini söyledi. Lübnan medyasına göre Öte yandan Hizbullah, İsrail’le büyük çatışmaya karşı önlem olarak, Beyrut’un Dahieh banliyösünde bulunan askeri ve siyasi karargâhını tamamen boşalttı.

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ABD UÇAKGEMİSİ YENİDEN ORTADOĞU’DA

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Washington’un İsrail’e verdiği sarsılmaz desteğin bir kanıtı olarak” bir uçakgemisinin daha Ortadoğu’ya konuşlandırılması talimatı verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçakları taşıyan USS Abraham Lincoln, Ortadoğu’ya giderek halihazırda bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçakgemisine katılacak.