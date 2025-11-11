İsrail'in skandal Filistin yasa tasarısına Meclis'ten ilk onay

Haberin Devamı

İsrail Meclisi'nde (Knesset), Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının oylanması için oturum düzenlendi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisinin sunduğu bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısı,120 milletvekilinin katıldığı oylamada ilk okumada kabul edildi

Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi'nde gerçekleşen oylamada 120 milletvekilinden 39'u evet, 16'sı hayır oyu kullandı.

Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Amaç, terörizmi kökünden kesmek ve güçlü bir caydırıcı unsur oluşturmaktır. Irkçılık veya halka yönelik nefret nedeniyle cinayetten mahkum olan ve eylemini İsrail’e zarar verme niyetiyle gerçekleştiren teröristlerin zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılması önerilmektedir" denildi.

Güvenlik Komitesi, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset’te ilk oylamaya sunulmasını onaylamıştı.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclis'teki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Knesset'teki vekillere tatlı dağıttı.

Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

HAMAS: İDAM YASASI FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA YÖNELİK "TOPLU CİNAYET" GİRİŞİMİ

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının kabul edilmesinin, "Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi ve İsrail hükümetinin ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tasarı, işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin "faşist ve sadist bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hamas açıklamasında, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine "bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını" kınama, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapmaları çağırısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde bulunan ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması talep edilerek bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.