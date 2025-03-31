İsrail’in saldırıları altında... Filistinlilerin buruk bayramı

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İSRAİL işgali altındaki Filistin topraklarında saldırılar yüzünden Filistinliler bu bayramda da sevinç yerine hüzün ve yıkım yaşıyor. Şeridin kuzeyindeki Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus’ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef alan İsrail saldırılarında 10’u çocuk en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları hayatını kaybeden çocukların üzerinde bayramlık elbiselerinin bulunduğunu anlattı. Gazzeliler, bombardıman altında, enkaza dönen camiler ve evlerin arasında bayramlaştı; savaşta ağır hasar gören tarihi Büyük Ömeri Camisi’nde bayram namazı kıldı.

MEZAR ZİYARETİNE GAZ

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinliler de bayramı İsrail saldırılarıyla karşılamak zorunda kaldı. Cenin Mülteci Kampı’nda İsrail askerleri, mezarlığa gitmek isteyen Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti, onlarca kişi gazdan etkilendi. El Halil kentindeki tarihi İbrahim Camisi’nde bayram namazı, İsrail’in sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı. Filistin Evkaf ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail’in İbrahim Camisi’ni Müslümanlara tamamen açmayı reddettiğini bildirdi. 1994’ten bu yana bir kısmı Yahudilere, bir kısmı Müslümanlara tahsis edilen caminin, bayramlarda tamamen Müslümanlara açılması gerekiyor.

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FİLİSTİNLİLERİN YOLU KESİLECEK

Bu arada İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria’da Filistinlilerin kilit bölgelere erişimini kısıtlayacak olan, Kudüs yakınlarındaki yol projesinin son aşamasını onayladı. “Yaşam Dokusu Yolu” olarak adlandırılan proje tamamlandığında, Filistinlilerin araçları Kudüs’ü ve Maale Adumim yerleşimini birbirine bağlayan ana otoyolu kullanamayacak.

ÇOCUKLARI BAYRAMLIKLARIYLA VURDULAR

Gazzeliler bayram namazını yıkıntıya dönüşmüş camilerde kıldı. Bayram sabahı yapılan saldırılarda 10’u çocuk en az 20 kişi öldü. Gazzeliler bayramda yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

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İSRAİL’DEN YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

HAMAS, Mısır ve Katar’ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini duyurdu. Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, “2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar’dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz” açıklamasında bulundu. El Hayye teklife dair detay paylaşmazken İsrail medyasına göre Mısır’ın teklifinde 5 rehinenin serbest bırakılması öngörülüyor. ‘10 REHİNE BIRAKIN’ Tel Aviv hükümetinin “ABD ile koordinasyon içinde” arabulucuların planına alternatif bir öneri sunarak, 5 yerine 10 esiri serbest bırakmasını talep ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail’in, 12-20 Nisan tarihleri ​​arasına denk gelen Hamursuz (Fısıh) Bayramı öncesinde ateşkes anlaşmasına varmayı umduğu ifade edildi.