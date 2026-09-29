İsrail'in planlarını bozan koridor! Türkiye'nin etkisi Tel Aviv'de endişe yarattı

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İsrail basınında, 2019'da imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil Yunan adaları zincirini tamamen "devre dışı" bıraktığı ve Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan "bir koridor" oluşturduğu iddia edildi.

Jerusalem Post gazetesi, Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle birlikte bu durumun Akdeniz'i "fiilen ikiye böldüğünü" öne sürdü.

Haberde ayrıca Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında "Libya limanlarında mevcudiyet, hava varlığı ve Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiği" ifade edildi.

İSRAİL'İN ENERJİ PROJELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Jerusalem Post, ortaya çıkan güvenlik tablosunun Türkiye'ye bölgede askeri altyapı kurma imkanı sağladığını iddia etti.

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Haberde, Ankara'nın kendi sınırlarının çok ötesinde askeri ve sivil faaliyetleri, "sivil deniz ticareti" de dahil olmak üzere "aksatma" imkanına sahip olduğu ileri sürüldü.

Gazete, bu durumun "İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğal gaz boru hattı projesini engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediğini" savundu.

İsrail'in ithalatının yüzde 98'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden endişe duyduğu belirtildi.

Haberde İsrailli yetkililerin mevcut durumu "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği kaydedildi.

YUNANİSTAN-İSRAİL-GKRY HATTINDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak "Deniz altı kablolu elektrik bağlantısı Great Sea Interconnector (GSI)" projesi de haberde gündeme getirildi.

Kathimerini'nin haberine göre, Atina ve Paris yönetimleri Doğu Akdeniz'de Ankara ile yeni bir kriz yaşanmasını önlemek amacıyla kablonun güzergahında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

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Kathimerini, tarafların güzergah üzerinde "küçük bir değişiklik" yapılması konusunda görüş birliğine vardığını öne sürdü.

Gazeteye göre yeni güzergah, Türkiye'nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye-Kaş arasındaki Doğu Akdeniz deniz parkından geçmeyecek.

İSRAİL İSTİHBARATI ENDİŞELİ

İsrail Savunma Bakanlığı, ülke istihbaratının bölgedeki gelişmeleri görmezden gelmediğini ve sürecin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Walla'nın haberine göre, başta Mossad olmak üzere İsrail istihbarat servisleri Türkiye'nin bölgedeki artan etkisinden endişe duyduklarını dile getirdi.