İsrail’in planı kontrolü sürdürmek: Gazze’de yeni aşama 4 hedef

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Yaklaşık dokuz aydır süren aralıksız saldırılarla Gazze Şeridi’ni yerle bir eden ve 37 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail savaşta yeni aşamaya geçiyor. Gerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önceki gün “Hamas’la yoğun çatışma döneminin sonuna gelindiği ve İsrail güçlerinin odak noktasını Lübnan sınırında Hizbullah’la yaşanan çatışmalara kaydıracağı” yönündeki açıklaması gerekse resmi temaslar için Washington’a giden Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ofisinden yapılan açıklamalar, İsrail yönetiminin sahada stratejik kontrolü sürdürdükleri yeni bir aşamaya geçeceğine işaret ediyor.

ÜÇÜNCÜ KADEME

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İsrail’in Gazze’de çatışmalar başladıktan kısa süre sonra ortaya koyduğu savaş planı üç aşamadan oluşuyordu: Gazze’deki Hamas altyapısı ve hedeflerine yönelik yoğun hava saldırısı, bölgede Hamas’ın direniş noktalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen kara operasyonları ve İsrail vatandaşları için yeni bir güvenlik ortamı oluşturulmasını öngören son aşama. Netanyahu’nun açıklamasındaki “savaş Hamas ortadan kaldırılana kadar devam edecek” sözleri, İsrail’in kısa vadede kalıcı barış arayışında olmadığını gösterirken, yeni aşamanın dört stratejik sonucu olması bekleniyor.

İŞTE O 4 SENARYO

İsrail ordusu Refah’taki operasyonları sonlandırmasının ardından savaşın önceki aylarında ele geçirdiği bazı kritik noktalara baskınlar düzenleyerek Hamas unsurlarının tekrar güç kazanmasının önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca rehineleri kurtarmayı amaçlayan nokta operasyonlara odaklanılacak.

İsrail’in hedeflerinden biri de Gazze’de kontrollü olarak güç boşluğunu engellemek. Hamas’ın kontrolü tamamen kaybetmesi sonucu oluşabilecek kaos, Gazze’nin yeniden inşası ve insani yardımların dağıtımını engelleyeceği gerekçesiyle arzulanmıyor.

HİZBULLAH BEKLENTİSİ

Tel Aviv yönetimi Gazze’deki çatışmaları azaltarak Hizbullah’la gerilimi de düşürmeyi hedefliyor. İsrail, Hizbullah’ın Gazze’de görece hafifleyen savaş koşulları karşısında gerilimi azaltacak hamleler yapmasını ve bölgede yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönmesini umuyor.

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İsrail yönetimi ayrıca ABD ile süregelen gerilimi de azaltmanın peşinde. ABD Başkanı Joe Biden’ın önerdiği ateşkes planını taca atarak savaşı sürdürme konusunda ısrarcı davranan İsrail, Gazze’deki koşulları değiştirerek ABD’den gelen baskıyı azaltmaya çalışacak.

‘KOCAMA DARBE YAPACAKLAR’

İsrailli Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun, bir grup esir yakınıyla görüşmesi sırasında, İsrail ordusunun komuta kademisine güvenmediğini, kocası Binyamin Netanyahu’ya karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediği iddiasına yer verdi. İddia üzerine İsrail ordu sözcüsü haberi yalanladı.

EN ZOR VEDA

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde önceki gece düzenlediği saldırılarda yine birçok çocuk katledildi. Yüreği kan ağlayan anneler, çocuklarının cansız bedenleriyle vedalaşırken zor anlar yaşandı.