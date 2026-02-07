İsrail'in oyunu deşifre oldu: İran'a karşı 'algoritmik' savaş...

Haberin Devamı

Fransız gazetesi Le Figaro, ABD’nin İran yönetimini istikrarsızlaştırmak için yeni saldırılarla tehdit ettiği bir dönemde, internet ortamında farklı bir savaşın sürdüğünü yazdı. Haberde, İsrail’in sosyal medya üzerinden İran kamuoyunu hedef alan koordineli kampanyalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

"DİJİTAL CEPHEDE KESİNTİSİZ SAVAŞ”

Gazeteye göre İsrail, geçen yıl haziran ayında İran hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. Askeri operasyonların temposu daha sonra düşerken, sosyal medyada yürütülen faaliyetler hız kesmedi. Le Figaro, bu sürecin İran’da rejim değişikliğini teşvik eden bir anlatı oluşturmayı amaçladığını aktardı.

SAHTE HESAPLAR VE YAPAY ETKİLEŞİM AĞI

Haberde, dezenformasyonla mücadele alanında çalışan araştırmacıların aylardır İran kamuoyunu hedef alan kampanyalarda belirgin bir artış tespit ettiği belirtildi. Bu faaliyetlerin büyük ölçüde yurtdışından yönetildiği, sahte hesap ağlarına, manipüle edilmiş ve yapay zeka üretimi içeriklere dayandığı vurgulandı.

Araştırmacılar bu durumu şöyle tanımladı:

“Farsça konuşulan dünyadaki manipülasyonların kapsamı ve dikkat çekici karmaşıklığı, bu kampanyaların organize biçimde yürütüldüğünü gösteriyor.”

HASHTAG’LERLE YAPAY GÜNDEM OLUŞTURMA

Le Figaro’ya göre kampanyalar, koordinasyon ve ölçek mantığıyla ilerliyor. Aynı mesajlar binlerce hesap tarafından eş zamanlı paylaşılıyor; "İran Devrimi", "Özgür İran" ve "Kral Rıza Pehlevi" gibi etiketlerle yapay bir gündem yaratılıyor.

Bu yöntem, kullanıcı etkileşiminden bağımsız olarak içeriklerin sosyal medya akışlarında üst sıralara çıkmasını sağlıyor.

“ALGORİTMİK DİPLOMASİ”

Gazete, İsrail’in bu faaliyetlerini “algoritmik diplomasi” olarak nitelendirdi. Social Forensics verilerine göre, günde 100’den fazla paylaşım yapan 4 bin 765 hesap, faaliyet süresi boyunca toplam 843 milyon paylaşım yaptı. Ayrıca 11 bin 421 hesap anormal etkileşim sergileyerek 1.7 milyar beğeni topladı.

Bu ağla bağlantılı 3 bin 361 hesabın platformlar tarafından askıya alındığı, 8 bin 830 hesabın ise kullanıcı adlarını defalarca değiştirdiği kaydedildi.

“PRİSONBREAK” OPERASYONU

Le Figaro, Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab tarafından yayımlanan ve “Prisonbreak” adı verilen etki kampanyasını inceleyen rapora da atıf yaptı.

Rapora göre söz konusu hesaplar 2023’te oluşturuldu, ancak İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla 2025 başında ani biçimde aktif hale geldi.

Raporda, operasyonun amacının “ayaklanma, sivil itaatsizlik ve devlet otoritesinin aşınması anlatılarını güçlendirerek İran’da rejim değişikliğini teşvik etmek” olduğu ifade edildi.

MERKEZİ PLANLAMA VURGUSU

Citizen Lab, paylaşımların senkronize zamanlamasına ve güvenilir kimliklerin yokluğuna dikkat çekerek, gözlemlenen koordinasyonun “kendiliğinden gelişen dinamiklerle uyumsuz olduğunu ve merkezi planlamaya işaret ettiğini” belirtti.

RIZA PEHLEVİ ODAKLI DİJİTAL KAMPANYA

Haberde, İsrail’in dijital kampanyalarının İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’yi öne çıkarmayı hedeflediği aktarıldı. Toronto Üniversitesi’nden araştırmacı Philippe May, özellikle X platformunda yürütülen faaliyetlerin Pehlevi’yi “muhalefetin tek sesi” olarak sunmayı amaçladığını söyledi.

Sahte hesapların, taç emojileri kullanarak kitlesel destek izlenimi yarattığı, analizlere göre bu hesapların yüzde 95’inden fazlasının sahte olduğu ifade edildi.

İSRAİL’İN RESMİ HESAPLARI DA AĞIN İÇİNDE

Le Figaro’ya göre İsrail’in resmi Farsça sosyal medya hesapları da bu ağlarla etkileşim halinde. Bu hesapların takipçilerinin yaklaşık yüzde 12’sinin sahte olduğu belirtildi. Hanania Naftali ve Emily Schrader gibi tanınmış isimlerin de bu içeriklerin yayılmasına katkı sunduğu kaydedildi.