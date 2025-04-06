İsrail’in ‘Kızılay’ yalanı deşifre oldu... Göz göre göre öldürmüşler

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GAZZE Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta 15 yardım görevlisinin İsrail ordusu tarafından öldürülerek toplu mezara gömülmesinin yankıları sürerken Amerikan New York Times (NYT) gazetesi dün yayımladığı bir haber ile İsrail askerlerinin söz konusu görevlileri göz göre göre öldürdüğünü ortaya çıkarttı. Haberin içinde, toplu mezardan çıkartılan bir sağlık görevlisinin cep telefonunda bulunan bir video kullanılırken; kayıtta İsrail ordusunun ‘ışıkları kapalı, şüpheli şekilde yaklaşıyorlardı’ diyerek hedef aldığını iddia ettiği ambulans ve araçların aslında ışıkları açık olduğu görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM), 23 Mart’ta Refah yakınlarında 5 ambulans, bir itfaiye aracı ve bir BM aracına ateş açıldığını bildirmiş, olayda öldürülen 15 kişinin cenazeleri, gömüldükleri yerden 31 Mart’ta çıkarılmıştı.

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YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Öldürülenler arasında Filistin Kızılayı’na bağlı 8 sağlık çalışanı, Gazze Sivil Savunma Teşkilatı’nda görevli 6 kişi ve bir BM Filistin Ajansı (UNRWA) çalışanı vardı. NYT, videoyu, hassas bilgileri paylaşabilmek için isminin açıklanmasını istemeyen BM’deki üst düzey bir diplomattan elde ettiğini belirtti. İsrail askeri sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, olayın ardından İsrail güçlerinin ambulanslara ‘sebepsiz’ saldırmadığını araçların farları veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğini öne sürmüştü.

Öldürülen Kızılay görevlileri toplu mezarda bulunmuştu.

ŞEHADET GETİRDİLER

Görüntülerde parlak üniforma giydiği görülen kurtarma görevlilerinin, Kızılay amblemi bulunan bir itfaiye aracından ve ambulanstan inip, yoldan çıkan ambulansa yaklaştığı görülüyor. Daha sonra ise yoğun silah sesleri duyulmaya başlıyor. Videoda, sağlık görevlisinin ölümle karşı karşıya kaldıklarını anladığında Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor. Filistin Kızılayı Derneği sözcüsü Nebal Farsakh, Batı Şeria’daki Ramallah şehrinden verdiği bir röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin daha sonra toplu mezarda kafasında bir kurşunla vurulmuş şekilde bulunduğunu söyledi. Farsakh, ambulans görevlisi Assad al-Nassasra isimli kişinin “halen kayıp” olduğunu da ifade etti.

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İSRAİL ASKERİ PUSU KURMUŞTU

Saldırıdan sağ çıkan tek kişi olan Filistin Kızılayı çalışanı Munter Abed (27) araçlara pusuda bekleyen İsrailli özel harekatçılar tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, BBC’ye verdiği röportajda “Ambulansların tüm ışıkları yanıyordu, Filistin Kızılayı’na ait olduğu anlaşılıyordu. Biz herhangi bir örgütün parçası değiliz. Bizim işimiz hayat kurtarmak” demişti.