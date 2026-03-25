İsrail’in ‘kalkanı’ delindi Yunanistan gerildi

Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 07:00

İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sisteminin İran füzeleri karşısında son dönemde yetersiz kalması, benzer sistemleri Tel Aviv’den tedarik etmeye hazırlanan Yunanistan’ı gerdi.

Yunan basını, İsrail’den 3 milyar Euro’ya alınması planlanan ve Türkiye’ye karşı Ege’de konumlandırılması öngörülen “Aşil Kalkanı” projesini “pahalı” ve “etkinliği tartışmalı” olarak değerlendirdi.

Yapılan yorumlarda, “Ortadoğu’daki savaş deneyimi bu sistemlerin sınırlarını ortaya koydu. Hizbullah dahi kısa menzilli füzelerle sistemi aşarak İsrail şehirlerinde hasar oluşturdu” ifadelerine yer verildi. Bazı analizlerde ise “Demir Kubbe’nin başarısızlığı düşündürücü” denilerek, İran füzelerine karşı zincirleme teknik hatalara dikkat çekildi.

Öte yandan “Aşil Kalkanı”nın da içinde yer aldığı 5 milyar Euro’luk savunma paketinin onay süreci Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin de yeşil ışık yakmasıyla tamamlandı. Beş katmanlı sistemin bir yıl içinde devreye alınması hedefleniyor.

 

