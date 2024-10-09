İsrail’in İran’da hedefi ne olacak

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Gazze’de Hamas’ın operasyonel kabiliyetlerine büyük darbe vuran ve son haftalarda askeri harekâtlarının odak noktasını Lübnan’a çeviren İsrail ordusunun, İran’ın geçen hafta gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. İsrail’i dizginlemekte şu ana kadar başarısız olan ABD yönetimi, İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınmasından endişe ederken, Amerikan basını İsrail’in böyle bir operasyonu tek başına gerçekleştirecek askeri kapasiteye sahip olmayabileceğini yazdı.

İLK SENARYO DEĞİL

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre ABD’li yetkililer İsrail’in “en azından ilk aşamada” İran’ın nükleer tesislerini hedef almayacağı görüşünde. Yetkililer, İsrail’in İran’a karşı ilk misillemesinin askeri üslere ve bazı istihbarat ve yönetim merkezlerine odaklanmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Ancak İsrail’in 22 yıldır bu an için hazırlandığı vurgulanan haberde, hem ABD hem de İsrail içinden İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınması gerektiğini düşünen isimlerin olduğu vurgulanıyor.

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ABD BOMBASI LAZIM

Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü operasyonda kendi sığınak delen bombalarıyla başarıya ulaşsa da, İran’ın Natanz ve Fordow başta olmak üzere yeraltına inşa edilen nükleer tesislerinde aynı etkinin yaratılabileceği şüpheli. İsrail’in etkili bir saldırı gerçekleştirebilmek için ABD’nin B-2 bombardıman uçaklarından atılan ağır sığınak delen bombalarına ihtiyacı olduğu kaydediliyor. Ancak ABD Başkanı Joe Biden nükleer tesislere saldırıya kesinlikle karşı çıktığını ifade etmişti.

İRAN’DAN ALTYAPI UYARISI

İsrail’in olası operasyonunda mesafe de bir problem olarak görülüyor. Eylül ayında Yemen’deki Husilere ait petrol tesislerini havada yakıt ikmali yaparak vuran İsrail, İran hava sahasında ise daha gelişmiş hava savunma sistemlerini de bertaraf etmek zorunda kalacak. Öte yandan dün açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, altyapılarının hedef alınması halinde İsrail’e “daha güçlü bir şekilde” karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

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CIA: İRAN NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİL

İSRAİL’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alıp almayacağının tartışıldığı bir dönemde CIA Direktörü William Burns dikkat çekici bir çıkış yaparak, Tahran yönetiminin nükleer silah yapma niyetinde olmadığını söyledi. ABD’nin Georgia eyaletindeki bir güvenlik konferasında konuşan Burns, İran’ın son yıllarda zenginleştirilmiş uranyum birikimini arttırarak nükleer programını geliştirdiğini ve nükleer silah yapmaya karar verirse bunu kısa süre içinde gerçekleştirebileceğini kaydetti. Burns, buna karşın Hamaney’in 2003 yılında nükleer silah programını durdurma kararından döndüğüne dair bir kanıt olmadığını aktardı.

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ÜRETİMİ BİR YIL SÜRER

Öte yandan NYT’ye konuşan bazı yetkililer, Hamas ve Hizbullah’ın direncinin kırılmasının ardından İran’ın nükleer silah edinimini İsrail’e karşı tek caydırıcı seçenek olarak görmeye başlayabileceğini değerlendiriyor. İran’ın elinde 3 ila 4 bomba üretmeye yetecek kadar nükleer yakıt bulunduğunu kaydeden yetkililer, ancak bunun operasyonel bir silaha dönüştürülmesinin bir yıl kadar süreceği görüşünde.