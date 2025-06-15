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ABD'li aktivist grup: İsrail'in İran'a saldırılarında en az 406 kişi öldü

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#İsrail#İran#Hava Saldırısı
ABDli aktivist grup: İsrailin İrana saldırılarında en az 406 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 23:27

İsrail’in hava saldırıları sonucu İran’da şu ana kadar en az 406 kişinin hayatını kaybettiği, 654 kişinin yaralandığı iddia edildi.

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Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubu, İran’daki kayıplar konusunda Associated Press’e (AP) açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında İran'da şimdiye kadar en az 406 kişinin öldüğü, 654 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, resmi kayıtlara göre toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

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İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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#İsrail#İran#Hava Saldırısı

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