İsrail'in 'İHA katili' testi geçti

Dünya, İsrail'de yapılan silah testini konuşuyor. İsrail ordusu, insansız hava araçlarını vurabilen silahını başarı ile test ettiğini duyurdu.

Söz konusu lazer silahına ait görüntülerde sistemin İHA'larda delikler açtığı ve bu sayede onları düşürdüğü görüldü.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu silahın hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi tamamlayacağı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada havadaki hedefleri vurmak için geliştirilen silahın prototipinin 2025 yılına kadar hazır olamsının planlandığının altı çizildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Yaniv Rotem ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu silahın havadan gelen tehditleri engelleme ve yok etme yeteneği çığır açıcı.'

Silahın test edilen versiyonunun 1 kilometre menzile sahip olduğu hedeflenen nihai hedefin ise 10 kilmoetre olduğu belirtildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor