İsrail’in hedef listesinde bir numara: Sinvar dönemi ne anlama geliyor

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Hamas’ın, İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz’da suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye’nin yerine, direniş örgütünün liderliğine sertlik yanlısı Yahya Sinvar’ın seçildiğini duyurması hem Ortadoğu’da hem de tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Bu seçimin İsrail ve müttefiklerine net bir mesaj olduğu değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önceki gün Sinvar’la ilgili konuşarak, “Gazze’yi güvenli bir yola sokup sokamayacağımıza karar vermek ona bağlı” ifadesini kullandı. ABD’li bakan, Haniye hayattayken de Mısır ve Katar arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmelerinde Sinvar’ın öncelikli karar verici olduğunu vurguladı. Blinken, daha önce yaptığı bir açıklamada Sinvar’ın 7 Ekim’den bu yana hiç görülmediğini ve Gazze’de yerin 10 kat altında saklandığına inanıldığını söylemişti.

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Hamas Tahran’da öldürülen İsmail Haniye ’nin yerine Yahya Sinvar’ın getirildiğini açıkladı.

LİSTENİN BAŞINDA

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise ‘baş terörist’ olarak nitelediği Sinvar’ın yeni pozisyonunu, ‘onu ve örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı neden’ olarak dile getirdi. İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari da El Arabiya televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Sinvar’ın 7 Ekim saldırısının arkasındaki isim olduğunu belirtti. 7 Ekim saldırsının o dönem Hamas’ın Gazze sorumlusu olan Sinvar ve askeri kanadın başındaki isim olan Muhammed Deif tarafından planlandığı Hamas’ın siyasi kadrosunun haberi olmadığı öne sürülmüştü. Deif’in öldürüldüğünü öne süren İsrail için Sinvar, hedef listesinin tepesinde yer alıyor.

SİLAHLI MÜCADELE MESAJI

Amerikan Wall Street Journal’a konuşan Batı Şeria merkezli düşünce kuruluşu Filistin Politika Merkezi’nden siyasi analist Jehad Harb, Sinvar tercihiyle Hamas’ın stratejik olarak silahlı direnişin arkasında olduğu mesajını verdiğini ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski yetkilisi olan Javed Ali de BBC’ye Sinvar’ın müzakere edilmesi zor biri olduğunu söyledi. İsrail kamu yayıncısı KAN’ın Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, Sinvar’ın Hamas’ın yeni lideri olmasının ‘sürpriz’ olduğunu vurgulayarak Hamas’ın güç göstermeye çalıştığını söyledi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin Ortadoğu Analisti Ehud Yaari de Sinvar’ın Hamas’ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle liderliğe getirilmesinin pratik bir anlamının olmadığını öne sürerken seçimin Sinvar’ın örgüt içindeki konumunu gösterdiğini ifade etti.

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Ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamazken Gazzelinin çilesi sürüyor.

FİLİSTİNLİ MÜLTECİ ÇOCUĞU

1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda doğdu. ‘Ebu İbrahim’ adıyla bilinen Sinvar’ın ailesi, 1948 yılında İsrail’in işgal ettiği Askalan’dan (Aşkelon) göç etmek zorunda kalmıştı. Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olan Sinvar, kısa sürede örgütün güvenlik kolunun başına geçti. 1988’de tutuklanan Sinvar dört kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 1988’den 2011’e kadar 23 yıl boyunca yaşamının büyük bölümünü İsrail hapishanelerinde geçirdi. 2011 yılında rehin alınan İsrailli asker Gilad Shalit’in serbest bırakılması karşılığında binden fazla Filistinli ile birlikte özgürlüğüne kavuştu. 2013 yılında Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki Siyasi Bürosu’na seçilen Sinvar, 2017’de büronun başına geçti.

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YILLARCA HAPİS YATTI

İsrail’in Haaretz gazetesi, Aralık ayında Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ı 30 yıl önce sorgulayan Şin-Bet istihbarat ajanıyla röportaj yapmıştı. İsmini paylaşmayan ve Sinvar’ı “sağlam, eğitimli, karizmatik, akıllı, dayanıklı, korkusuz bir adam” olarak nitelendiren ajan, Sinvar’ın kendisine “Bir gün soruşturulan kişi siz olacaksınız ve ben de burada duracağım. Seni sorguya çekeceğim” dediğini aktarmıştı.