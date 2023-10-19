İsrail'in hastane iddiası çürütüldü... Al Jazeera saniye saniye inceledi! İşte sonuç

Haberin Devamı

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı.

Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kaybettiğini duyurdu.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

Haberin Devamı

İSRAİL SUÇU 'FİLİSTİN ROKETİ'NE ATTI

İsrail tarafı ise suçu Filistin tarafından atılan roket attı ve iddiasını kanıtlamak için bir dizi belge ve ses kaydı yayınladı.

Gözden Kaçmasın Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: Ey dünya neredesin Haberi görüntüle

İsrail kendisini savunurken Al Jazeera'nın görüntülerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali de bu argümanı kullanan isimler arasındaydı.

İsrail'in paylaşımlarını mercek altına alan Al Jazeera, İsrail tarafından paylaşılan 'kanıt'ları inceledi ve vardığı sonucu dünya kamuoyu ile paylaştı.

Al Jazeera'nın dijital araştırması, İsrail ordusunun Gazze'deki El Ahli Arap hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklandığı yönündeki iddiasına hiçbir dayanak bulamadı.

Bu yanlış bilgiyi yayan isimlerin başında gelen Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım gelmişti.

Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yapmış, ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini silmişti.

Haberin Devamı

Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etmişti.

Al Jazeera'nın haberinde 'Sorumluluğun reddedilmesi ve sosyal medya paylaşımlarının silinmesi, İsrail'in saldırıya bakış açısı konusunda şüphe uyandırıyor' denildi.



