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İsrail'in Haniye'ye saldırısı ilk değil... Hamas eski lideri Meşal spreyli saldırıdan nasıl kurtuldu? Ölüme 3 saat kala...

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#Halid Meşal#Ahmed Yassin#Hamas
İsrailin Haniyeye saldırısı ilk değil... Hamas eski lideri Meşal spreyli saldırıdan nasıl kurtuldu Ölüme 3 saat kala...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 12:20

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin saldırı sonucu şehit edilmesi, İsrail'in daha önce düzenlediği suikastleri akıllara getirdi. Hamas'ın eski lideri Halid Meşal, Ürdün'de Mossad ajanlarının başarısızlıkla sonuçlanan spreyli saldırısına uğramış, aldığı zehir nedeniyle ölümle pençeleşmişti. Ürdün Kralı'nın girişimiyle Meşal kurtulmuştu. Öte yandan Hamas'ın ruhani lideri Ahmed Yassin ve Hamas'ın askeri lideri Yahya Ayyaş da İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti.

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Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da bulunduğu sırada uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Haniye'nin bulunduğu konuta hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda Haniye'nin korumasının da hayatını kaybettiği duyuruldu. Haniye'ye düzenlenen saldırı, İsrail daha önce Hamas Liderlerine düzenlediği suikast girişimlerini de akıllara getirdi. Bunlardan en bilineni ise 2004 - 2017 yılları arasında Hamas'ın lideri olan Halid Meşal'e İsrail gizli servisi Mossad'ın 1997 yılında düzenlediği başarısız Amman suikasti. 

ZEHİR İLE HAMAS LİDERİNİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADILAR 

O dönem Hamas'ın siyasi yöneticilerinden olan Meşal, bir etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyordu. Kendisini öldürmek üzere Amman'a Kanada'ya ait sahte pasaportlar ile 6 Mossad ajanı gelmişti. Plana göre bir ajan kargaşaya sebep olup korumaların dikkatini başka yöne çekecekken diğer ajan gizlice Meşal'e elinde bulunduğu zehirli spreyi sıkacaktı. Ajanlar fark edilmeden uzaklaşacak ve Meşal'e verilen zehir Hamas liderinin geride bir iz bırakmadan 48 saat içinde ölümüne yol açacaktı. 

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KORUMANIN DİKKATİ SAYESİNDE MOSSAD AJANLARI YAKALANDI 

Ancak işler İsrail'in umduğu gibi gitmedi. Mossad ajanı zehiri Meşal'in kulağına sıkmayı başarırken Hamas liderinin koruması tarafından da fark edildi. Korumalar hemen Mossad ajanlarını takibe aldı ve uzun süren bir çatışmanın ardından 2 tanesini yakaladı. Kalan dört ajan da Amman'daki İsrail büyükelçiliğine sığındı. 

İsrailin Haniyeye saldırısı ilk değil... Hamas eski lideri Meşal spreyli saldırıdan nasıl kurtuldu Ölüme 3 saat kala...

Halid Meşal Mossad'ın zehirli saldırısına uğramıştı

ÜRDÜN KRALI NETANYAHU'YA SERT ÇIKTI: PANZEHİR GELMEZSE... 

Meşal'in sağlığı kötüleşirken Ürdün Kralı Hüseyin topraklarında yapılan suikast girişimini bağımsızlığına saldırı olarak niteledi. Kral Hüseyin derhal dönemin İsrail başbakanı Netenyahu'dan panzehiri istedi ve panzehirin verilmemesi durumunda Mossad ajanlarının idam edileceğini duyurdu. Bunun yanında kral, Meşal'in ölmesi durumunda İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşmasının da geçersiz olacağını açıkladı. 

SAATLER KALA HAMAS LİDERİ KURTULDU 

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Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'un devreye girmesiyle İsrail panzehiri göndermeyi kabul etti. Panzehir, ölümüne sadece birkaç saat kalan Meşal'e ulaştırıldı ve Hamas lideri kurtuldu. Ürdün elindeki Mossad ajanları da İsrail'in hapsettiği Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yassin'in ve 70 Hamaslının serbest bırakılması karşılığında İsrail'e iade edildi. 

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İSRAİL'İN DİĞER SUİKASTLERİ 

Serbest kalan Şeyh Ahmed Yassin, 2004 yılında Gazze'ye yapılan İsrail saldırısında öldürülünce Halid Meşal, 2017'de görevi İsmail Haniye'ye devredene kadar Hamas liderliği görevini yürüttü. Başarısız suikast yüzünden İsrail Başbakanı Netanyahu ise ertesi yıl yapılan seçimleri kaybetti. 

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İsrailin Haniyeye saldırısı ilk değil... Hamas eski lideri Meşal spreyli saldırıdan nasıl kurtuldu Ölüme 3 saat kala...

Şeyh Ahmed Yassin'in cenazesine yüzbinler katılmıştı. 

Şeyh Ahmed Yassin, Halid Meşal ve İsmail Haniye harici İsrail birçok İsrail liderine de suikast düzenledi. Ocak 1996'da İsrail, Gazze'nin Beyt Lahiya kentinde Hamas'ın askeri lideri Yahya Ayyaş'ı öldürdü. Nisan 2004 tarihinde Hamas'ın kurucu ortağı Abdülaziz el-Rantisi, İsrail helikopterinin Gazze Şehri'ne düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetti. Ocak 2024 tarihinde ise Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri, Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

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#Halid Meşal#Ahmed Yassin#Hamas

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