İsrail'in gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

İsrail medyasına yansıyan iddialara göre Tel Aviv yönetimi, ABD’yi İran’la yapılabilecek bir anlaşma konusunda uyardı. Buna göre İsrail, herhangi bir uzlaşının ancak İran’ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve bölgede vekil güçlerine verdiği desteği kesmesi şartıyla mümkün olabileceğini savundu.

ZAMİR’DEN WASHİNGTON’DA KRİTİK MESAJLAR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyareti sırasında ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerde, “İran’ın ABD’yi kandırmaya çalıştığını” ileri sürdü.

Zamir’in, İsrail’in İran’la yapılabilecek “iyi bir anlaşma” için üç temel şart ortaya koyduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bu şartların, İran’ın nükleer ve balistik füze programını tamamen sonlandırması ve bölgedeki vekil unsurlarına desteğini kesmesi olduğu belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

“TAHRAN’IN GÖZ ALICI OYUNLARINA DİKKAT EDİN”

Haberde, Zamir’in Washington’a gitmesinin temel nedeninin, “ABD’nin İran ile kötü bir anlaşma yapabileceği” yönündeki endişe olduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı’nın ABD’li muhataplarına, “Tahran’ın göz alıcı oyunlarına dikkat edin” mesajını ilettiği de vurgulandı.

İsrail basını, bu temasların Tel Aviv’in İran konusunda Washington üzerindeki diplomatik baskısını artırma çabasının bir parçası olarak değerlendirildiğini yazdı.

NETANYAHU’DAN İRAN GÜNDEMLİ GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de İran konusunda temaslarda bulunan ve ülkesine dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de katılımıyla güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre toplantıya; Başbakan Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Zamir ve İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın Direktörü David Barnea katıldı.

ABD TEMASLARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Toplantının, Zamir ve üst düzey savunma yetkililerinin ABD’yi ziyaret ederek İran dosyası üzerine görüşmeler yapmasının hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Haberde, Zamir’in ABD’ye tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla askeri uçak yerine özel bir uçakla gittiği ve Washington yönetimini İran’a yönelik bir saldırı konusunda ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

“TRUMP SERT BİR MÜZAKERE İSTİYOR” İDDİASI

ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelere katılan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile sert bir müzakere süreci yürütmek istediğini ve bunun İran’ın nükleer programının tamamen ortadan kalkmasına yol açabileceğini savundu.

İSRAİL’İN TERCİHİNİN ASKERİ SEÇENEK OLDUĞU VURGUSU

Habere göre İsrailli yetkililer, görüşmelerde İsrail’in ABD’nin İran’a askeri saldırı düzenlemesini tercih ettiğini açık şekilde dile getirdi.

Yetkililer, saldırı seçeneğinin devreye girmemesi halinde bunun bazı sonuçlar doğuracağını öne sürerek, bu sonuçlardan birinin İran’ın nükleer silaha ulaşma yolunda ilerleme kaydetmesi olacağını iddia etti.

Ayrıca İsrail tarafının, İran’ın nükleer ve balistik füze programına ilişkin endişelerini de ABD’li muhataplarına ilettiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu güvenlik toplantısına ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran konusunda Washington üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiğini yazdı.

