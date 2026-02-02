×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'in gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#İran
İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:12

İsrail'in, ABD'ye İran ile olası bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğü iddia edildi. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması" konusunda Washington'ı uyardı. Öte yandan İsrail basını, Washington temaslarının ardından Netanyahu'nun İran gündemiyle Tel Aviv’de kritik bir güvenlik zirvesi düzenlediğini yazdı.

Haberin Devamı

İsrail medyasına yansıyan iddialara göre Tel Aviv yönetimi, ABD’yi İran’la yapılabilecek bir anlaşma konusunda uyardı. Buna göre İsrail, herhangi bir uzlaşının ancak İran’ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve bölgede vekil güçlerine verdiği desteği kesmesi şartıyla mümkün olabileceğini savundu.

ZAMİR’DEN WASHİNGTON’DA KRİTİK MESAJLAR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyareti sırasında ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerde, “İran’ın ABD’yi kandırmaya çalıştığını” ileri sürdü.

Zamir’in, İsrail’in İran’la yapılabilecek “iyi bir anlaşma” için üç temel şart ortaya koyduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bu şartların, İran’ın nükleer ve balistik füze programını tamamen sonlandırması ve bölgedeki vekil unsurlarına desteğini kesmesi olduğu belirtildi.

İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

Haberin Devamı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

“TAHRAN’IN GÖZ ALICI OYUNLARINA DİKKAT EDİN”

Haberde, Zamir’in Washington’a gitmesinin temel nedeninin, “ABD’nin İran ile kötü bir anlaşma yapabileceği” yönündeki endişe olduğu kaydedildi.

Gözden KaçmasınABDyi alarma geçiren İran gerçeği: Habersiz saldırı olasılığı Pentagonu harekete geçirdi Barış için adres Türkiye mi olacakABD'yi alarma geçiren İran gerçeği: Habersiz saldırı olasılığı Pentagon'u harekete geçirdi! Barış için adres Türkiye mi olacak?Haberi görüntüle

İsrail Genelkurmay Başkanı’nın ABD’li muhataplarına, “Tahran’ın göz alıcı oyunlarına dikkat edin” mesajını ilettiği de vurgulandı.

İsrail basını, bu temasların Tel Aviv’in İran konusunda Washington üzerindeki diplomatik baskısını artırma çabasının bir parçası olarak değerlendirildiğini yazdı.

İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

NETANYAHU’DAN İRAN GÜNDEMLİ GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de İran konusunda temaslarda bulunan ve ülkesine dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de katılımıyla güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre toplantıya; Başbakan Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Zamir ve İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın Direktörü David Barnea katıldı.

İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

Haberin Devamı

ABD TEMASLARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Toplantının, Zamir ve üst düzey savunma yetkililerinin ABD’yi ziyaret ederek İran dosyası üzerine görüşmeler yapmasının hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Haberde, Zamir’in ABD’ye tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla askeri uçak yerine özel bir uçakla gittiği ve Washington yönetimini İran’a yönelik bir saldırı konusunda ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Gözden KaçmasınRefah Sınır Kapısı açıldıRefah Sınır Kapısı açıldıHaberi görüntüle

“TRUMP SERT BİR MÜZAKERE İSTİYOR” İDDİASI

ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelere katılan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile sert bir müzakere süreci yürütmek istediğini ve bunun İran’ın nükleer programının tamamen ortadan kalkmasına yol açabileceğini savundu.

İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

Haberin Devamı

İSRAİL’İN TERCİHİNİN ASKERİ SEÇENEK OLDUĞU VURGUSU

Habere göre İsrailli yetkililer, görüşmelerde İsrail’in ABD’nin İran’a askeri saldırı düzenlemesini tercih ettiğini açık şekilde dile getirdi.

Gözden KaçmasınSuriye güçleri, YPG işgalindeki Hasekeye girmek için bekliyorSuriye güçleri, YPG işgalindeki Haseke'ye girmek için bekliyorHaberi görüntüle

Yetkililer, saldırı seçeneğinin devreye girmemesi halinde bunun bazı sonuçlar doğuracağını öne sürerek, bu sonuçlardan birinin İran’ın nükleer silaha ulaşma yolunda ilerleme kaydetmesi olacağını iddia etti.

Ayrıca İsrail tarafının, İran’ın nükleer ve balistik füze programına ilişkin endişelerini de ABD’li muhataplarına ilettiği aktarıldı.

İsrailin gündemi İran: Tel Aviv’den Washington’a 3 şart

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu güvenlik toplantısına ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran konusunda Washington üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiğini yazdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasınİran ile ABD arasındaki idam tartışmalarının merkezindeydi: Protestocu Erfan Soltani serbest bırakıldıİran ile ABD arasındaki idam tartışmalarının merkezindeydi: Protestocu Erfan Soltani serbest bırakıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!