İsrail'in gündemi Erdoğan-Trump zirvesi: Ankara'nın eli güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme, İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrailli Bizportal haber sitesi, Washington ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “elinin güçlü olduğunu ve bu durumun İsrail’in aleyhine olduğunu” yazdı.

Haberde, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin Ankara’nın pozisyonunu önemli ölçüde güçlendirdireceği vurgulandı.

TİCARET İÇİN YENİ DÖNEM

Bizportal’ın haberine göre Türkiye, bazı ABD mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırma kararı aldı. Bu hamlenin, iki ülke arasındaki ticareti yeni bir seviyeye taşıyabileceği şu ifadelerle belirtildi:

“Bu karar, yıllık ikili ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak yaklaşık 100 milyar dolara ulaştırma çabasının bir parçası. Başkan Erdoğan’ın bizzat başlattığı bu stratejik adım, yalnızca ekonomik ilişkileri iyileştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin Batı karşısındaki konumunu, taraflar arasındaki güvenlik, siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklara rağmen güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Erdoğan’ın hedefinin, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak olduğu ve bu adımın savunma ile havacılık sektörlerinde milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayabileceği belirtildi. Washington ile yakınlaşma çerçevesinde güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılmasını sağlayacak bazı uzlaşmaların (örneğin F-35 programına dönüş gibi) mümkün olabileceği değerlendirildi.

KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Erdoğan-Trump görüşmesi, iki ülke arasındaki hassas ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Haberlere göre Türkiye ve ABD, Boeing ve Lockheed Martin tarafından üretilen ve değeri on milyarlarca dolar olarak tahmin edilen uçaklar için kapsamlı satın alma anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmaların, Türk Hava Yolları için yeni filo alımları ve Türkiye’nin güvenlik sisteminin güçlendirilmesini içerdiği ifade ediliyor.

Türkiye piyasaları da bu gelişmelere güçlü tepki verdi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 4,5’in üzerinde değer kazanmasının ardından şu anda yüzde 1,9 artıda seyrediyor. Güvenlik ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren ASELSAN ve Türk Hava Yolları gibi şirketlerin hisseleri, olası satın alma anlaşmalarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

“TRUMP İŞ İNSANI, TÜRKİYE İLE TİCARET ÖNCELİK KAZANABİLİR”

Haberde, ABD’nin Türkiye’den gelen mallara yüzde 15’lik genel bir gümrük vergisi uyguladığı hatırlatılarak, Türkiye’nin ek vergileri kaldırmasının daha geniş bir ticaretin kapısını aralayabileceği belirtildi. İsrailli yorumcular, “Trump bir iş adamı ve Türkiye ile büyük ticaret potansiyeli, Washington’un bölgedeki diğer politikalarını gölgeleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basını, Türkiye’nin son bir yılda Gazze’deki savaşta en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri haline geldiğini ve Suriye’de etkinliğini sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bu gelişmeler İsrail’in çıkarlarına zarar verebilir” uyarısında bulundu. Haberde, İsrail hükümeti ve ordusunda Türkiye’nin ekonomik ve diplomatik hamlelerinin doğurabileceği sonuçlara karşı ciddi endişeler bulunduğu aktarıldı.