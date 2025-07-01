İsrail'in 'gizli planı' ortaya çıktı: Yunanistan ile iş birliği içinde gerçekleşti

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İsrail ve İran arasındaki 12 gün süren savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes duyurusuyla sona erdi. Savaşın ardından İsrail'in, İran'a yönelik "Yükselen Aslan" operasyonu öncesinde uçaklarını gizli bir biçimde Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) taşıdığı ortaya çıktı.

Merak konusu olan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail devlet uçakları, Yunanistan ve GKRY'deki yetkililerle İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Tuğgeneral Shmuel Zakai'nin iş birliği içerisinde nakledildi.

İsrail ve Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, 13 Haziran'da İsrail'in hava saldırısı başlamadan birkaç saat önce İsrail uçakları ve kabin ekipleri, hava sahası yeniden açılana kadar Yunanistan ve Kıbrıs'a taşındı. İsrail'in bu planında, İsrail vatandaşlarını tahliyeye hazır etmek amaçlandı.

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Yunanistan ve GKRY yetkilileri, İsrail'den gelen uçak akını hakkında bilgi sahibi değildi ancak yine de uçakların inişine izin verdi. Uçaklar, sadece tahliye için değil aynı zamanda da Tahran'ın misillemelerine karşı korunması hedefiyle gönderildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi devlet uçağı Wings of Zion (Siyon'un Kanatları)

THAAD VE ARROW BAŞARISIZ OLDU

İsrail'in ana uluslararası havaalanı Ben Gurion Havaalanı'nı, daha önce Hizbullah'ın ve Husi'lerin hedefi olması nedeniyle olası stratejik hedefler arasında yer alıyordu.

Havaalanında filosu yer alan El Al, Arkia, Israir ve Air Hayfa havayolu şirketleri, saldırı olasılığına karşı teşvik edildi ve uçaklarının Yunanistan, GKRY ve ABD'ye nakledilmesi tavsiyesinde bulunuldu. İsrail İç Güvenlik Servisi de (Şin Bet), uçakların nakledildiği ülkelerdeki güvenliği artırdı.

İsrail'in Arrow ve THAAD hava savunma sistemlerinin havaalanını korumada başarısız olması, bu kararın alınmasında etkili oldu. Bu durum, daha önce Husi'lerin saldırılarını başarıyla önlemiş olan bu sistemler için "endişe verici bir başarısızlık" olarak nitelendirildi.

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Çoğu şirketin İsrail'e uçuşları ise bu başarısızlık sebebiyle belirsizlik içinde kaldı. British Airways, İsrail'e yönelik tüm uçuşlarının 25 Ekim'e kadar askıya aldığını açıkladı.

Wings of Zion'un (Siyon'un Kanatları) Atina'ya gerçekleştirdiği uçuş

Üst düzey bir yetkili, İran'ın hala ciddi bir tehlike oluşturduğunu ve İsrail güçlerinin şu anda İsrail'e yönelik balistik füze tehditlerine odaklandığını belirtti.

ATİNA'DA GÖRÜLMESİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.

Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı 'Wings of Zion' (Siyon'un Kanatları) olduğu görülmüştü.

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Bu durum, başta Yunanistan basını olmak üzere dünyada merak konusu olmuştu.