×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 37 kişi öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Can Kaybı
İsrailin Gazzeye saldırılarında 37 kişi öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 13:28

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, son 24 saatte 37 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Gazze'de ölü sayısı 65 bin 419'a yükseldi.

Haberin Devamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 ölü ve 175 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 531'e, yaralananların sayısının da 18 bin 531'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 419'a, yaralıların sayısının 167 bin 160'a yükseldiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Gözden KaçmasınGazzeli çocuk fotoğraflarıyla dünyaya seslendi: İnsanlığın dip noktasıGazzeli çocuk fotoğraflarıyla dünyaya seslendi: İnsanlığın dip noktasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!