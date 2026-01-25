×
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

#İsrail#Gazze#Filistin
İsrailin Gazzeye saldırıları sürüyor
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına hava ve topçu saldırıları düzenlerken, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde binaları hedef alan yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi. Gazze’nin kuzeyinde ise İsrail topçuları, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunu yoğun şekilde bombaladığı ve rastgele ateş açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları yaptı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde, özellikle El-Battiş Mezarlığı çevresinde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı.

Söz konusu yıkım faaliyetleri, İsrail savaş uçaklarının aynı bölgede gerçekleştirdiği hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

İsrailin Gazzeye saldırıları sürüyor

TOPÇULAR VE DONANMA DA SALDIRDI

Güneyde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail’in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 481 Filistinli hayatını kaybetti, 1313 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 391 kişi yaralandı.

#İsrail#Gazze#Filistin

