İsrail'in Gazze'deki soykırımında yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetti

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İsrail, anne karnındakilerden yenidoğan ünitelerindeki kadar Filistinli bebek ve çocukları hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin 881 çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi, İsrail'in soykırımı sırasında 214 bebeğin dünyaya gelir gelmez öldürüldüğünü, bir yaşın altındaki 808 bebeğin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

PREMATÜRE BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail güçleri, 10 Kasım 2023'te Gazze'nin batısındaki El Nasr Çocuk Hastanesi'ne baskın düzenleyerek sağlık personelini tahliyeye zorladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerleri, prematüre bebekleri tahliye etmeyi reddederek 5 bebeğin ölümüne yol açtı.

İsrail'in Nasr Mahallesi'nden çekilmesinin ardından bebeklerin çürümüş bedenleri kuvözlerinde ve hastane yataklarında bulundu. İsrail ordusu, hayat kurtarıcı tedaviye erişimleri kesti.

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ÇOCUK YARALANMALARI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de bir "engellilik salgını" yaşanacağı uyarısında bulundu.

Lazzarini, "Şu anda Gazze, dünyada kişi başına düşen en fazla ampute çocuk sayısına sahip, birçoğu uzuvlarını kaybediyor ve anestezi bile almadan ameliyat oluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi, ocak sonunda yaptığı açıklamada, yüzde 18'i çocuk olmak üzere 4 bin 500 kişinin ampütasyon (uzuv kesilmesi) geçirdiğini bildirdi.

AÇLIK RİSKİ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Ofis'ten yapılan bir diğer açıklamada, 3 bin 500 çocuğun şiddetli yetersiz beslenme ve gıda kıtlığı nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Söz konusu kriz, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen devam ediyor.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in soykırım sırasında halka gıda ulaşmasını engelleyen insani yardım ablukası nedeniyle onlarca çocuğun öldüğünü bildirdi.

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⁠38 BİN 495 FİLİSTİNLİ ÇOCUK YETİM KALDI

Gazze Hükümeti Basın Ofisi verilerine göre, 38 bin 495 Filistinli çocuk, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle yetim kaldı.

Ebeveynlerin kaybı birçok Filistinli çocuğu aileleri için yiyecek ile diğer temel ihtiyaçları sağlamak gibi sorumlulukları üstlenmeye zorladı ve yüzlerce çocuk çalışmak durumunda kaldı.

ÇOCUKLARIN EĞİTİME ERİŞİMİ REDDEDİLİYOR

Gazze'de okul çağındaki çocuklar, 15 ayı aşkın bir süredir süren soykırım nedeniyle eğitimden mahrum bırakılıyor.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığından 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 6-18 yaş arası 15 binden fazla okul çağındaki çocuğu öldürdüğü bildirilmişti.

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Açıklamada, 50 binden fazla öğrencinin yaralandığı, birçoğunun da "uzvunu kaybetme, felç, kafa travması ve duyu kaybı gibi kalıcı sakatlıklara" maruz kaldığı belirtilmişti.

⁠"GAZZE'DE 1 MİLYON ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞI DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 24 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, 15 ay boyunca Filistinli çocukların öldürüldüğünü, aç bırakıldığını ve soğuktan donarak hayatını kaybettiğini söylemişti.

Fletcher ayrıca, "BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir nesil travma yaşadı." demişti.