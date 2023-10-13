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İsrail'in gazze'de kullandığı Beyaz fosfor nedir? 'İnsan bedeni içinde yanmaya devam ediyor'

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#İsrail#Gazze#Beyaz Fosfor
İsrailin gazzede kullandığı Beyaz fosfor nedir İnsan bedeni içinde yanmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 17:14

Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı. Peki İsrail'in Gazze'de kullandığı beyaz fosfor nedir? İşte korkutan detaylar...

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Hamas'ın saldırısı sonrası intikam yemini eden ve resmen savaş ilan eden İsrail, bir haftadır adeta alarma geçmiş durumda. 300 bin yedek askerini göreve çağıran, sınır bölgelerindeki sivilleri silahlandıran İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığı bugün doğrulandı.

Beyaz fosfor iddiasına ilişkin ilk açıklama bugün İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) geldi. HRW'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

İsrailin gazzede kullandığı Beyaz fosfor nedir İnsan bedeni içinde yanmaya devam ediyor

VAHİM İDDİA DOĞRULANDI

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Filistin Dışişleri Bakanlığı da Twitter üzerinden İsrail'in Filistinlilere karşı beyaz fosforu kullandığını iddia ederken Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

Yapılan açıklamada Gazze sahilindeki bir otelin yakınlarındaki saldırı dahil İsrail'in beyaz fosfor kullandığı belirtildi ve Tel Aviv yönetimine 'Uluslararası hukuka uyun' çağrısı yapıldı.

ABD'li Washington Post gazetesi de 2 ayrı videoda beyaz fosfor kullanıldığını teyit ettiklerini belirtirken İsrail Güçleri Gazze'de beyaz fosfor içeren silahların kullanıldığına dair bilgi sahibi olmadıklarını açıkladılar.

İsrailin gazzede kullandığı Beyaz fosfor nedir İnsan bedeni içinde yanmaya devam ediyor


İNSAN BEDENİ İÇİNDE YANMAYA DEVAM EDEBİLİYOR

Yoğun duman perdesi oluşturmak ve hedef işaretlemek için kullanılan Beyaz Fosfor yanıcı bir maddedir.

Kullanımı tartışmalı mühimmat sivillere karşı kullanıldığında ciddi zararlara yol açabiliyor. Havaya maruz kaldığında yanan madde insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir ve su ile söndürülemez.

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.

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Beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

KULLANIMI YASAK

Washington Post beyaz fosforun meşru kullanım alanları olsa da sivillerin yoğunlaştığı bölgelerde kullanımının yasak olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) uyarınca sivil bölgelerde havadan yangın çıkarıcı silah saldırıları yasak.

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#İsrail#Gazze#Beyaz Fosfor

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