İsrail’in Gazze’de katliamları sürüyor! Kuzeyi enkaz güneyi yangın yeri

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Ortadoğu, dördüncü ayına giren Gazze Savaşı’nın tetiklediği krizlerle sarsılırken, Filistinliler her gün İsrail’in saldırıları altında yaşam savaşı veriyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyini yerle bir ettikten sonra “Hamas’ın bölgeden temizlendiğini” iddia eden İsrail ordusu, güneyde bombardımanları sürdürüyor. Ordu, “Hamas liderlerinin saklandığını” öne sürdüğü güneydeki en büyük yerleşim yeri Han Yunus’a doğru ilerliyor. Çatışma ve bombardımanlar, güneyin en büyük hastanesi El Nasır’a metrelerce uzaklıkta yaşanıyor. Hastane personeli, çatışmaların geçen ay güneye kaymasından bu yana günde yüzlerce yaralı hastayı kabul eden tesisin tamamen kapanmasından endişe ediyor.

EN UZUN KARARTMA

Bölgede savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana en uzun süreli karartma yaşanıyor. Gazze Şeridi’nin telekomünikasyon sağlayıcısı Patel, 12 Ocak’tan bu yana hizmetlerin kesildiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail kuvvetlerinin iletişim kesintisi altındayken son 24 saat içinde 172 kişiyi öldüren ve 326 kişiyi yaralayan 15 “katliam” gerçekleştirdiğini belirtti. Son kayıplar, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana ölenlerin toplam sayısını 24 bin 762’ye çıkardı.

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‘FELAKET FİLMİ GİBİ’

Harekat yoğunluğunun azaldığı kuzey şehirlerinde kalan Filistinliler, silahlı çatışma ve bomba seslerinin azaldığını söylese de yıkımın boyutu çok büyük. Wall Street Journal’a konuşan Gazzeliler, enkaza dönmüş sokaklarda yürümenin “kıyameti anlatan bir filmde olmaya benzediğini” söylüyor. Kuzeye çok az yardım sevkıyatı ulaştığından gıda sıkıntısı devam ediyor. Temel gıda maddelerinin çok büyük bir bölümüne ulaşmak mümkün değil. BM, “Şu an Gazze’deki herkes aç. Nüfusun dörtte biri ise açlıktan ölmek üzere” açıklamasında bulunurken, dünyada kıtlık altında yaşayan 706 bin kişinin yüzde 80’inini Gazzeliler oluşturuyor.

SAĞLIK SİSTEMİ YOK

UNICEF sözcüsü Tess Ingram, çöken sağlık sistemi yüzünden Gazze’de hamile kadınların ve bebeklerin durumunun “inanılmayacak kadar kötü” olduğunu söyledi. 50 bin hamile kadın bulunduğu ve günde ortalama 180 yeni doğumun yaşandığı Gazze’de doğumlar sağlıksız koşullarda gerçekleşiyor. İsrail saldırıları nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalan siviller, bebeklerini hayatta tutmak için büyük zorluklar yaşıyor.

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ŞİMDİ DE LÜBNAN’A TEHDİT: SAVAŞ ÇOK OLASI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “Lübnan ile savaş olasılığının arttığını” söyledi. Lübnan sınırında görevli birliğin “olası Lübnan saldırısına karşı tatbikatlarını” izleyen Halevi, askerlere “Kuzeydeki savaşın ne zaman olacağını bilmiyorum. Ancak bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşme olasılığının geçmişe göre çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim” dedi. Gazze’deki savaşta yeterince tecrübe kazanıldığını vurgulayan Halevi, ordunun önceliğinin Lübnan’dan yapılan saldırılar sebebiyle bölgeden ayrılan İsrailli nüfusun geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.