İsrail’in Gazze soykırımı durdurulamayınca... Filistin’i kurtarma yarısı başladı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fitilini ateşlediği ‘Filistin’i tanıma’ dalgasına İngiltere’nin ardından Kanada, Malta ve Portekiz de katıldı. Kanada Başbakanı Mark Carney, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaca işaret ederek, Gazze’de yaşanan acıların tahammül edilemez boyutta olduğunu söyledi. Ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunun altını çizen Carney, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu. Diğer yandan Malta ve Portekiz hükümetleri de gelecek ay düzenlenecek BM zirvesinde Filistin’i tanımayı planladıklarını ilan etti.

TRUMP’TAN TEHDİT GİBİ TEPKİ

Kanada’nın Filistin’i tanıma kararına ilk tepki ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kanada, Filistin’in devlet olmasını desteklediğini duyurdu. Bu onlarla ticaret anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Gazze’deki insani krizlerin sona ermesinin en hızlı yolunun Hamas’ın teslim olması ve rehineleri serbest bırakması olduğunu da söyledi.

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SENATODA UYARI GİBİ SONUÇ

Trump, Filistin’i tanıma kararından dolayı Kanada’ya sert çıkarken sonuç getirmese de Filistin rüzgârı ABD Senatosu’nda da esmeye başladı. ABD’li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın hazırladığı İsrail’e silah satışını engellemeyi amaçlayan iki tasarı, 27 “evet”, 70 “hayır” ve 24 “evet”, 73 “hayır” oyuyla reddedilse de 20’den fazla Demokrat senatörün İsrail’in aleyhine bir tutum sergilemesi dikkati çekti. Sanders, Demokratların çoğunluğunun desteğini almaktan memnun olduğunu açıkladı. Senato’da 55 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat senatör yer alıyor.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147’ye ulaştı.

BERLİN KAPIYI KAPATMADI

Öte yandan gitgide etkisini arttıran Filistin’i tanıma dalgasına İsrail ile hassas ilişkileri bulunan Almanya da kayıtsız kalamıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde, Berlin yönetiminin Filistin devletini tanıma sürecini hızlandırabileceğini açıkladı. “İsrail hemen kapsamlı ve kalıcı bir şekilde Gazze şeridinde felakete varan durumu hafifletmek için gerekeni yapmalı” diyen Alman bakan, Gazze şeridindeki yaşanan acının inanılmaz boyutlara ulaştığını vurguladı.

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Geçen hafta da Almanya’nın dünyaca ünlü dergisi Der Spiegel, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli genç diplomatların Berlin’in İsrail’e yönelik dış politikasından rahatsız olduğunu yazmış, Tel Aviv’e yönelik daha sert bir politika izlenmesini talep ettiklerini haberleştirmişti.

ALMAN SANATÇILARDAN MERZ’E ÇAĞRI

Almanya’nın tanınmış simaları Başbakan Friedrich Merz’e bir mektup göndererek Gazze konusunda adım atılması çağrısı yaptı. Mektubu imzalayanlar arasında önde gelen televizyon sunucuları Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, müzisyenler Shirin David, Ski Aggu ve oyuncular Jessica Schwarz, Daniel Brühl, Jürgen Vogel, Christiane Paul, Benno Fürmann, Anna Thalbach gibi 200’den fazla isim yer aldı. İmza verenler arasında birçok Türk sanatçı bulunurken yönetmen Fatih Akın’ın yer almaması dikkati çekti.

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WİTKOFF’A ÇAĞRI: GEL DE GAZZE’Yİ GÖR

İsrail’e yönelik baskıların arttığı bir dönemde ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail basını, Witkoff ile Netanyahu’nun Gazze’de aşamalı ve kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşmasından, kapsamlı bir anlaşmaya geçme olasılığını görüştüğünü öne sürdü. Witkoff’un bugün de Gazze’ye giderek ABD-İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) yardım merkezlerini de ziyaret edeceği belirtildi. Diğer yandan Gazze’nin güneyinde Nasır Hastanesi’nde gönüllü olarak çalışan Amerikalı hemşire Elidalias Burgos, Witkoff’u bölgeyi ziyaret etmeye ve İsrail’in yardım ablukasının Filistin halkı üzerindeki etkisini bizzat görmeye çağırdı. Burgos, sosyal medyada paylaşılan videoda, “Bay Witkoff, içeri girip kendiniz görün; başkalarının söylediklerine inanmayın” dedi. Amerikalı hemşire “Bir kere gördüğünüzde, bir daha görmemezlikten gelemezsiniz ve eğer bir kalbiniz varsa, eğer kalbi olan bir insansanız, kalbiniz kırılır” ifadesini kullandı.

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Steve Witkoff dün Binyamin Netanyahu ile görüştü.

WASHİNGTON POST YAYINLADI... KATLEDİLEN 18 BİN 500 GAZZELİ ÇOCUĞUN LİSTESİ

AMERİKAN Washington Post gazetesi 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’deki saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerinin bazılarını gazete sayfasına taşıdı ve internet sitesinde isim listesinin tamamını yayınlayarak çocukların fotoğraflarını ve hikayelerini paylaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz’da yayınlanan listeyi derleyen gazete, Gazze’de hayatını kaybeden yaklaşık 60 bin kişi içerisinden 18 bin 500’ünün çocuk olduğunu vurguladı. Listede yer alan çocuklardan 900’ünden fazlasının bir yaş altı olduğu belirtildi. Ayrıca öldürülen 9 bin 327 çocuğun 10 yaşından küçük olduğu bilgisi de paylaşıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, can kaybını belirlemek için hastane ve morg kayıtlarının yanı sıra kurbanların ailelerinden gelen bilgileri kullanıyor. Gazze’de gönüllü olarak çalışan Amerikalı cerrah Samer Attar, “Tanınmayacak vaziyette yanmış bedenler görüyoruz. Uzuvları eksik çok fazla çocuk var. Birçoğu ömrü boyunca travma ile yaşayacak” ifadesini kullandı.