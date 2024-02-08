İsrail'in Gazze kararı dünyada manşet: Hamas, Netanyahu'yu utandırdı

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Hamas, elinde tuttuğu rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere bir dizi talep içeren ateşkes planını dün iletmişti.

Kan kamu yayın kuruluşu da dahil olmak üzere İsrail medyası, Netanyahu'nun savaş kabinesine bile başvurmadan anlaşmanın aşamaları arasında olası bir ateşkesi kabul ettiğini bildirmişti.

Ateşkes için umutları yeşerten bu haberden saatler sonra Netanyahu, Hamas'ın üç aşamalı ateşkes teklifini yaptığı açıklama ile reddetti.

Netanyahu'nun bu hamlesi dünya basınında geniş yer buldu.

NYT: NETANYAHU UMUTLARI BOŞA ÇIKARTTI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yakın olabileceği yönündeki umutları boşa çıkararak, Çarşamba günü Hamas'ın teklifini reddetti' değerlendirmesinde bulundu.

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Bir başka ABD'li gazete Washington Post 'Netanyahu ateşkesi reddetti ve Blinken İsrail'i ziyaret ederken savaşı sürdürme sözü verdi' manşetini attı.

NEWSWEEK ARTAN ULUSLARARASI BASKIYA DİKKAT ÇEKTİ

Newsweek haberinde 'Gazze'deki insani krize ilişkin endişeler nedeniyle giderek artan uluslararası baskı altında kalan Netanyahu, Hamas'ın planını "hayal ürünü" olarak nitelendirdi' ifadesine yer verdi.

Londra merkezli Middle East Monitor İsrailli gazeteci Moshe Yair'in sözlerine yer verdi.

'HAMAS NETANYAHU'YU UTANDIRDI'

Hamas'ın kendi 3 aşamalı teklifini sunduğunu hatırlatan Yair, 'Hamas, Netanyahu'yu utandırdı. Anlaşmanın tam olarak kabul edildiğini veya tamamen reddedildiğini göstermeyen akıllıca bir yanıt sundu. Aynı zamanda kendi taleplerini de ortaya koyarak topu Netanyahu'nun sahasına attı' dedi.

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İngiliz BBC 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerdiği şartları reddetti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Guardian'ın manşeti 'Binyamin Netanyahu kısa vadeli barış planını reddetti' oldu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDERKEN REFAH'A İLERLEME EMRİ

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France 24 İsrail'in saldırılarına devam ettiğine dikkat çekti ve 'Netanyahu, ateşkes görüşmeleri devam ederken askerlere Refah'a ilerleme emri verdi' dedi.

CNN International 'Netanyahu, Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşmasına ilişkin taleplerinin 'hayal ürünü' olduğunu söyledi' dedi.

Euronews 'Netanyahu'nun sert tutumu, iki taraf arasında bir anlaşmaya varma çabalarını muhtemelen karmaşık hale getirecek' yorumunda bulundu.

Çin merkezli Xinhua Netanyahu'nun ateşkes yerine Refah'a operasyon emri verdiğini yazdı.

Katar merkezli Al Jazeera 'İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, zafer elde edilene kadar Gazze'deki savaşın devam edeceğini söyledi' dedi.

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Alman DW bu gelişmeyi 'Netanyahu ateşkese ilişkin karşı teklifi reddetti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

NPR 'İsrail, Blinken ile görüştükten sonra Hamas'ın ateşkes planını reddetti' dedi.