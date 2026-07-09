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İsrail'in 'gaspçıları' Suriye'ye sızdı

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#İsrail#Suriye#Toprak Gaspı
İsrailin gaspçıları Suriyeye sızdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 15:32

Filistin topraklarını gasbetmesiyle bilinen İsrailli 'Bashan Öncüleri' grubu, Suriye'nin güneyindeki topraklara geçti. Bashan Öncüleri, gece boyunca yasa dışı yerleşim yeri oluşturmak istedikleri Suriye topraklarında kaldı.

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Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Şeyh (Hermon) Dağı üzerinden Suriye'ye girdiklerini açıkladı.

Gözünü Filistin'in ardından Suriye topraklarına diken "Bashan Öncüleri", geceyi Suriye topraklarına geçirdiklerini, bunun Suriye'de yasa dışı yerleşim ve kalıcı işgal yolunda önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.

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'İSRAİL ORDUSUNA HABER VERDİLER'

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Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden ve şimdi de Suriye topraklarını gasbetmek isteyen grubun, sınırı geçmeden önce İsrail ordusuna haber verdiği fakat tam konumlarını bildirmediği aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

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Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.

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#İsrail#Suriye#Toprak Gaspı

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