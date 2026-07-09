İsrail'in 'gaspçıları' Suriye'ye sızdı

Haberin Devamı

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Şeyh (Hermon) Dağı üzerinden Suriye'ye girdiklerini açıkladı.

Gözünü Filistin'in ardından Suriye topraklarına diken "Bashan Öncüleri", geceyi Suriye topraklarına geçirdiklerini, bunun Suriye'de yasa dışı yerleşim ve kalıcı işgal yolunda önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.

Gözden Kaçmasın Venezuela'da enkazdan kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı Haberi görüntüle

'İSRAİL ORDUSUNA HABER VERDİLER'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden ve şimdi de Suriye topraklarını gasbetmek isteyen grubun, sınırı geçmeden önce İsrail ordusuna haber verdiği fakat tam konumlarını bildirmediği aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Haberin Devamı

Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.