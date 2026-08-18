İsrail’in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarını sert sözlerle kınadı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bugün (18 Ağustos) sabaha karşı Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarının güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Bakanlık, "İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, saldırıların sona erdirilmesi ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi nedeniyle hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz."