İsrail'in 'Cehennem planı': Netanyahu Ramazan dinlemedi

Haberin Devamı

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. İkinci aşama için müzakerelerin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. Ancak İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerin başlamasını engellediğini öne sürdü.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından dün Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.

Netanyahu ise, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti ve "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulundu.

Haberin Devamı

'TRUMP BU DOSTLUĞU HER GÜN GÖSTERİYOR'

Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump, bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.

Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

İSRAİL BASINI: CEHENNEM PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in Gazze'ye karşı “cehennem” olarak nitelendirdikleri planı bir hafta içinde devreye sokabileceği iddia edildi.

Haberde, plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nde elektriğin tamamen kesileceği ve kuzeye geçen Filistinlilerin yeniden tehcir edileceği aktarıldı.

Haberin Devamı

Bu plan çerçevesinde Gazze'ye kapsamlı askeri saldırıların yeniden başlatılacağını öne süren KAN, bu durumun önceki hafta ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir gerilim yaratacağını iddia etti.

Israel Hayom gazetesindeki haberde ise, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik plan kapsamında elektrik ve suyun kesileceği gibi ABD'nin yeni önerisini kabul etmesi yönünde Hamas'a baskı kurmak için hedefli suikast operasyonları da olacak" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan İsrail'in Hayfa kentinde, silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan ilk yardım ekipleri, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Haberin Devamı

İlk gelen bilgilere göre, saldırı sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 yaralının durumunun ağır olduğu duyuruldu.