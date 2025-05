İsrail’in bombaları annenin yüreğine düştü... 10 çocuğundan 9’u saldırıda öldü

Haberin Devamı

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de on binlerce insanı katleden İsrail ordusu, cuma günü düzenlediği hava saldırısında yürekleri parçalayan bir acıya neden oldu. Han Yunus kentindeki Nassar Tıp Kompleksi’nde çalışan çocuk doktoru Ela el-Neccar’ın evi İsrail bombalarının hedefi olurken, Filistinli kadın 10 çocuğundan 9’unun saldırıda yanarak öldüğünü hastanede çalışırken öğrendi. Gazzeli doktorun hayatta kalan bir çocuğu ve eşi ise saldırıda ağır yaralandı.

EN KÜÇÜĞÜ 6 AYLIKTI

En küçük çocuğunu altı ay önce doğuran doktor Ela, doğumdan hemen sonra İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli çocukların tedavisine katkı sunabilmek için işinin başına dönmüştü. Cuma sabahı da aynı hastanede doktor olarak çalışan eşi Hamdi el-Neccar tarafından hastaneye bırakılan kadın, her gün şahit olduğu İsrail zulmünün kendi ailesini vuracağından habersiz yine Gazzeli çocuklarla ilgileniyordu. Han Yunus’un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesindeki evleri İsrail bombalarının hedefi olurken, el-Neccar ailesinin on çocuğundan dokuzu hayatını kaybetti. En büyüğü 12, en küçüğü 6 aylık olan Yahya, Rakan, Ruslan, Cebran, İf, Rivan, Seydin, Lokman ve Seydra bombardımanın ardından çıkan yangında yanarak can verirken ailenin hayatta kalan tek çocuğu Adem (11) ve baba Hamdi yaralı olarak kurtarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, çalıştığı Nasser Tıp Kompleksi’ne getirilen cesetlerin çocuklarına ait olduğunu gören Ela el-Neccar sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

BABA EVE GİRİNCE VURDULAR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına ait bir görüntü paylaştı. İngiliz kamu yayıncısı BBC tarafından da doğrulanan videoda, kurtarma ekiplerinin çocukların yanmış cesetlerini enkazdan çıkardıkları görülüyor. Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Munir Alboursh, baba Hamdi’nin eve girmesinden birkaç dakika sonra saldırının gerçekleştiğini söyledi. Hastanede çalışan İngiliz doktorlar Graeme Groom ve Victoria Rose, Instagram üzerinden saldırıyla ilgili bir video paylaştı. Hayatta kalan tek çocuk Adem’i ameliyat ettiğini söyleyen Dr. Groom, hem Adem hem de babasının ağır yaralandığını söyledi. Saldırının hedefinin kim olduğundan emin olmadığını aktaran İngiliz doktor, baba Hamdi’nin “askeri ya da politik bağlantıları olmayan, sosyal medyada da öne çıkan bir profili bulunmayan” bir kişi olduğunu kaydetti.

Haberin Devamı

Yakınları Neccar ailesi için gözyaşı döküyor.

‘YETER ARTIK BİZE MERHAMET EDİN’

Middle East Eye’a konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Ebu el-Riş ise “Ela el-Neccar’ın Gazzeli hasta çocukların Nasser Hastanesi’nden başka gidecek yerleri olmadığını bilerek kendi çocuklarını bırakıp görevini sürdürdüğünü”, acılı kadının “ameliyathane kapısında hayatta kalan tek çocuğundan haber beklerken bile itidalli ve inanç dolu” olduğunu söyledi. Ailenin AFP ajansına konuşan akrabası Yusuf el-Neccar da, “Yeter! Bize merhamet edin! Tüm ülkelere, bize merhamet etmeleri için yalvarıyoruz” dedi. Hamas da saldırıyı kınarken, “ İsrail savaşın başından beri sağlık personelini ve ailelerini hedef alıyor” diye vurguladı.

Haberin Devamı

16 BİN ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail ordusu 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de en az 16 bin 500’ü çocuk olmak üzere 53 bin 901 kişiyi öldürdü.