İsrail'in bayraklı provokasyonu uluslararası toplumu ayağa kaldırdı: Batı Şeria'da işgal kabul edilemez

Haberin Devamı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde kalan Nablus'taki kolu El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun da bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları yerleştirdi.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini kaydetti.

Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

5 BİN DÖNÜM ARAZİ İŞGAL EDİLDİ

Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da konuştu.

Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu bildirdi.

Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu dikle getirdi.

FİLİSTİNLİLER TOPRAKLARINA ULAŞAMIYOR

Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına uğruyordu.

Haberin Devamı

İSRAİL'İN 'İŞGALİ RESMİLEŞTİRME' KARARI

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatmaya karar verdi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi amaçlanıyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİNİN FİİLİ FESHİ

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması bekleniyor.

Haberin Devamı

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ilhakın yasa dışı olduğunun altını çizerek İsrail hükümetine, işgal altındaki Batı Şeria'daki C bölgesindeki yeni kararlarından geri dönmesi çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararına karşı çıktı.

Haberin Devamı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini sözde "kamu arazisi" statüsüne geçirme ve 1967'den bu yana ilk kez geniş kapsamlı arazi kayıt sürecini yeniden başlatma yönündeki son girişimi şiddetle kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın "tehlikeli ve yasa dışı bir tırmanış" olduğu belirtilerek, bunun Filistin toprakları üzerindeki İsrail kontrolünü pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu kararın yasa dışı olduğu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkını baltaladığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın, "işgal (İsrail) makamlarına ait olduğu iddia edilen devlet arazisi" statüsüne dönüştürülmesinin, Filistin halkını haklarından mahrum bırakmaya yönelik yasa dışı planların bir uzantısı olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararına ilişkin konuşan El Anouni, "İsrail'in C bölgesinde yeni adımlar atma kararı Birleşmiş Milletler'in kararları ve iki devletli çözüme aykırı." dedi.

El Anouni, AB'nin, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki egemenliğini tanımadığını anımsatarak, "İlhak uluslararası hukuka aykırıdır ve İsrail'e, kararından geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

'KABUL EDİLEMEZ'

İİT'den de İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklamada bulunuldu.

İsrail'in hukuk dışı kararlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, bu adımların işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki kontrolü derinleştirme, yerleşim faaliyetlerini genişletme ayrıca Filistin topraklarının hukuki, siyasi ve demografik statüsünü değiştirme amacı taşıdığı belirtildi.

Tel Aviv'in bu adımlarının, iki devletli çözümü zayıflattığı, İsrail hükümetinin Filistin halkının varlığını ve meşru haklarını hedef alan bu kararlarının kabul edilemez olduğu ve şiddetle kınandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan, İsrail'in tüm yasa dışı uygulamalarını durdurması için acil müdahalede bulunması talep edildi.