İsrail’in baskısı sürüyor... Refah’ta geçişler sınırlı kaldı

Aynı gün, yaklaşık 18 ay sonra ilk kez Mısır’dan Gazze’ye giren bir otobüsle 12 Filistinli de bölgeye ulaştı. 9’u kadın, 3’ü çocuk 12 Filistinlinin Birleşmiş Milletler’e ait araçların eşlik ettiği bir minibüsle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne giriş yaptığı belirtildi. Sağlık kaynakları, Gazze’nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı olan Refah’da ambulansların yaklaşık 10 saat bekletildiğini aktardı.

MISIR VE İSRAİL ANLAŞAMADI

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş yaptığı yazılı açıklamada, Gazzelilerin kendi vatanlarına girerken baskı ve aşağılanmaya maruz kaldığını çıkan hastaların ise zamanla yarıştığını ifade etti. İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze’ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor.