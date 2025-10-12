'İsrail'in başı belada, Türkiye gerçekliği ile yüzleşmek zorundayız' Tel Aviv'de gözle görülür rahatsızlık...

Haberin Devamı

67 binden fazla Filistinlinin öldüğü Gazze savaşında 733 gün sonra taraflar arasında ateşkes sağlandı. İsrail soykırımına son verecek anlaşma tüm dünyada memnuniyetle karşılanırken Tel Aviv'de gözler Türkiye'ye çevrildi.

Washington’la yakınlaşan diplomatik temaslar, Mısır ve Katar’la yürütülen üçlü müzakerelerdeki etkinlik ve Erdoğan’ın artan bölgesel görünürlüğü, İsrail basınında geniş yankı buldu.

Ülkenin önde gelen gazeteleri son günlerde yayımladıkları analizlerde Türkiye’nin Orta Doğu’da yükselen konumunu farklı başlıklarla ele aldı. Gazeteler, Ankara’nın “ateşkesin kazananı” olduğu görüşünde birleşirken, İsrail’in bu yeni jeopolitik tabloyla yüzleşmek zorunda kaldığı değerlendirmesini paylaştı.

Maariv Türkiye’yi “bölgesel güç” olarak tanıyarak stratejik yükselişe vurgu yaptı

Israel Hayom Ankara ve Katar’ı ateşkesin “kazananı” ilan etti

Ynet ise Türkiye’nin Gazze ve bölgedeki artan rolünü “İsrail’in yeni gerçekliği” olarak tanımladı

MAARİV: İSRAİL'İN BAŞI BELADA ! TRUMP'IN ERDOĞAN'A VERDİĞİ BÜYÜK HABER

İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan Maariv, "İsrail'in başı belada: Gazze anlaşmasının ardından Erdoğan’ın Trump’tan aldığı büyük haber" başlıklı analizinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’yi 'Orta Doğu’nun merkezi bölgesel gücü' olarak tanıdığını belirtti ve bu durumun Ankara'nın konumunu daha da güçlendirdiğini yazdı.



NATO üyesi Türkiye'nin coğrafi konumunun onu Doğu ile Batı arasında merkezi bir oyuncu haline getirdiğine dikkat çeken gazete, ABD'nin Türkiye'yi 'merkezi bölgesel güç' olarak tanımlamasının prestij meselesinden çok daha öte olduğunu belirti ve Türkiye’nin, Gazze’nin geleceği ve yeniden inşasında Mısır’dan bile daha etkili bir oyuncu haline gelebileceğini vurguladı.

İSRAİL HAYOM: ATEŞKESİN GERÇEK KAZANANI TÜRKİYE VE KATAR

İsrail Hayom gazetesi, Türkiye ve Katar’ın ateşkes sürecinin gerçek kazananları olduğunu iddia etti. Gazeteye göre, etkisi her geçen gün artan Ankara, artık bölgesel gündemi belirleyen aktör konumunda.

YNET: İSRAİL YENİ GERÇEKLİKLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA

Ynet ise Türkiye'nin İsrail ile neredeyse sıfır diyaloğa sahip olduğunu hatırlattı ve Washington-Ankara hattındaki yakın ilişkiye şu sözlerle dikkat çekti:

"Değişim geçen ay başladı. Trump, Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırladı ve övgüler yağdırdı. “Evet, sert biri ama ondan hoşlanıyorum — fikrini açıkça söylüyor” dedi. Bu sözler, Kudüs’te derin bir rahatsızlık yarattı."



ABD başkanı Türkiye’yi arabuluculuk üçgeninin üçüncü kolu olarak seçti. İsrail’le kamuoyu önünde herhangi bir iletişimi olmayan bir ülke. Türkiye, İsrail ile ekonomik iş birliğini kesti, vatandaşların karşılıklı ziyaretleri neredeyse durdu, THY savaşın başında Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

Türk heyetleri Kahire’deki görüşmelere dahil oldu. Erdoğan, “Gazze’nin yeniden inşasında rol üstlenmeye hazırız” mesajı veriyor. Türkiye şimdiden "Ertesi Gün" planına dahil olmaya hazırlanıyor. "

Gazeteye konuşan Smadar Perry de Türkiye’nin Gazze’deki etkisini hızla artırdığını, Erdoğan’ın “Müslüman dünyanın lideri olma” vizyonu doğrultusunda Gazze’nin yeniden inşası ve siyasi geleceğinde rol almak istediğini ve İsrail’in bu yeni gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacağını savundu.