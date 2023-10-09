İsrail’in Ankara Büyükelçisi Lillian: Tüm seçenekler masada

Haberin Devamı

“Türkiye bu süreçte arabulucu olur mu?” sorusuna karşılık, “Şu anda arabuluculuk zamanı değil. Şu anda bu saldırıya yanıt verme zamanı” diyen Lillian, İsrail-Türkiye normalleşme sürecinin gelişmelerden etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin de, “Bu saldırıdan ve süren savaştan İsrail-Türkiye normalleşme süreci etkilenmemeli, iyi ve yapıcı bir diyalog buna yanıt olabilir” diye konuştu. Lilian özetle şunları söyledi:

‘YANIT ZAMANI’

“(Türkiye’nin arabuluculuğu) Şu anda arabuluculuk zamanı değil, vereceğimiz yanıtı değerlendiriyoruz. Arabuluculuk başka zamanda olur. Şu anda biz ölülerimizi sayıyoruz, yaralılarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Kaçırılan vatandaşlarımızın sayısını bilmiyoruz. Çocuklar var, hayattalar mı, anne babaları hayatta mı bilmiyoruz. Şu an bizim için arabuluculuk konuşma zamanı değil, yanıt verme zamanı.

Haberin Devamı

‘İLİŞKİLER ETKİLENMEMELİ’

(Türkiye-İsrail ilişkileri) İlişkilerin etkilenmesi konusunda konuşmak zor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı’nın (Tayyip Erdoğan) açıklamaları oldu. Başka isimlerden de açıklamalar gördük. Bazılarını destekleyici bulduk, bazıları bizim için çok sürpriz oldu, çünkü empati bekliyorduk. Türkiye terörün ne olduğunu iyi biliyor. Bazı açıklamalar bizi şaşırttı. Türkiye’de kalbi Filistinlilerle olanlar olduğunu biliyoruz. Ancak kendilerine şu soruyu sormalılar, bu barbarlık herhangi bir ahlaki amaca hizmet ediyor mu?”